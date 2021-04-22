Egeli ihracatçı, konteynerde taşıma teşviki talep ediyor

İZMİR - Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), ihracatı neredeyse durma noktasına getiren konteyner krizinin çözülmesi için gerekli adımların atılmasını istedi. Pandemi şartları nedeniyle gemilerin günlerce limanlarda kalması, Çin ve ABD’nin, ülkelerinden boş konteyner çıkışına izin vermemesi ve bazı ülkelerin konteyner stoklaması nedeniyle sorun aylardır devam ederken, ihracatçılar sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor.

Pandemide var güçleri ile üretim yaparak, ülkelerine katma değer kazandıran ihracatçıların uzun süredir konteyner krizi ile karşı karşıya olduğunu belirten ESİAD Başkanı Mustafa Karabağlı, bu nedenle bazı ürünlerin ihracatının yapılamadığını söyledi.

Yükler limanda ve depoda bekliyor



Sorunun sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını, ABD ve Çin’in ülkelerinden boş konteyner çıkışı yaptırmadıklarını belirten Karabağlı, “Pandemi nedeniyle gemilerin günlerce limanda beklemesi, ithalat ve ihracat dengesindeki değişim bu sorunu gündeme getirdi. Konteyner sorunu yüzünden navlun fiyatları son 1 yılda yüzde 300-400 arttı. Konteyner fiyatları 10-12 bin dolara ulaştı. İhracatçı bu maliyetleri karşılayamadığı için birçok sektörde ihracat yükleri limanlarda ve depolarda bekliyor. Bu kriz ihracatımızın da istenilen rakamlara ulaşmasını engelledi” diye konuştu.

Çin’in de konteyner stokladığına yönelik bilgiler aldıklarını dile getiren Karabağlı, “Bunun önüne geçecek, ABD’nin de kota uygulamasını sona erdirecek devletlerarası girişimlerde bulunmak bir zorunluluk. Ancak akut dönemde, soruna kalıcı çözüm bulununcaya kadar, ihracata konteyner taşıma teşviki getirilmesi ve konteyner maliyetlerinin belirli bir kısmının Ticaret bakanlığı veya Ulaştırma bakanlığımızca karşılanması ihracatçıyı rahatlatacak. Bu nedenle zamanında teslim sorunu nedeniyle oluşabilecek olası pazar kayıplarının da önüne geçilmesine destek olacaktır” açıklamasını yaptı.



“Lojistikte zaman kaybı, ihracatçıya pazar kaybettiriyor”



Sorunun çözümü için devletlerarası girişimlerin yapılmasının zorunlu olduğuna işaret eden Karabağlı, bunun için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde ilgili bakanlarla birlikte sorunu derinlemesine yaşayan sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi ve duruma el konulması gerektiğini kaydetti. Lojistiğin zamanında gerçekleşmemesi nedeniyle önümüzdeki dönemde ihracatçıların pazarlarını kaybetme tehlikesi yaşadığını anlatan Karabağlı, konuyla ilgili şunları söyledi: “Zamanında teslim ve maliyetlerin düşürülmesi önemli. Türkiye’ye yeterli boş konteyner girişi yapılmıyor. ABD’de de ise kota var, boş konteyner çıkışı yaptırmıyor. Konteyner bulunamadığı için navlun fiyatları yükseliyor. Fahiş fiyatların önüne geçmek için devletin devreye girmesi gerekiyor.”