Egeli ihracatçılar inovasyona odaklandı

İZMİR - Birol Celep, "2020, inovasyonu/yeniliği/ değişimi kurum kültürü haline getirmiş, dönüştürücü liderlikte öncü olan bizler için her alanda yeni fikirlere kapılarını açtı ve kreatif bir kırılma oldu. Gerçek inovasyon budur, bakış açısıdır, farklı düşünmek ve denemektir, geleceği okumaktır, gelecekten bugüne konuşmaktır" değerlendirmesini yaptı.



Katma değerli ürün üretmenin, inovasyonla mümkün olacağını ve inovasyonun ekonomik değer yaratmaktan öte bir kavram olduğunu anlatan Celep, “Egeli ihracatçılar olarak dijitalleşme ve sürdürülebilirlik hamlelerimizle, yenilikler yaratma potansiyeli olan fikirler etrafında dönen, gurur duyabileceğimiz bir ekosistem inşa ediyoruz. İnovaLİG’e 2017’de Ege Bölgesi’nden 100 firma, 2018’de 124 firmamız başvururken, 2019 yılında bu sayı 162’ye yükseldi. Hedefimiz bu sayının 200’ü aşması” diye konuştu.