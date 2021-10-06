Egeli ihracatçılar tasarım yarışması ile “Ezber Bozdu”

Duygu GÖKSU

İZMİR - Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Ege Maden İhracatçıları Birliği ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği iş birliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Ezberbozan Tasarım Yarışması’nda dereceye girenler Kaya İzmir Thermal Convention Balçova İzmir’de düzenlenen final gecesinde ödüllendirildi. Ödül töreninde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin 2026 yılındaki ihracat hedefinin 300 milyar dolar olduğunu belirtirken, bu ihracat rakamına katma değeri yüksek tasarımlı, Ar-Ge’li ürünlerle ulaşılacağının altını çizdi.

Her ay gerçekleştirilen 20 milyar dolarlık ihracatla önümüzdeki yıl ihracatın 250 milyar dolara gideceğini söyleyen Gülle, “2026 yılındaki ihracat hedefimiz 300 milyar dolar. Bu ihracatları katma değeri yüksek tasarımlı, Ar-Ge’li ürünlerle yapacağız. Milyonlarca ton ihracatı daha da büyütüp milyonlarca ton üzerine koyarak yapmak yerine birim kilogram değerini artıracak işler yapmamız lazım. Bunu da gençlerin fikirleriyle, hayalleriyle, projeleriyle yapacağız. İşin içerisine akıl, fikir katacağız ki farklı, değeri yüksek işler yapalım. Biz 150 milyon ton ihracat yapıyoruz. 150 milyon ton ihracatın kilogram değerini ne kadar yükseltirsek bizim ihracatımız da o kadar katlanarak yükselecektir. Tasarıma, tasarım kültürünün yayılmasına gençlerin fikirlerinin, hayallerinin, görüşlerinin endüstriye kazandırılmasına çok büyük önem veriyoruz” diye konuştu.



Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı da, tasarım ile mobilya sektörünü bir araya getirmeye devam edeceklerini belirterek, “Mobilya sektörünün Ar-Ge kültürünün, tasarım yetisinin artmasını, birim fiyatının olabildiğince en yüksek değere ulaştırılarak gerçek ederinde satılmasını amaçlıyoruz. Türkiye'nin ortalama mobilya ihraç fiyatı 2020 yılında 2,64 dolarken, Ege Bölgesi'nde bu rakam 3,17 dolara ulaşıyor. Hedefimiz bu rakamı 6 dolar seviyesine çıkarmak. Bu iradeyi ortaya koyarak hedefimiz için en önemli adımı atmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ezberbozan Tasarım Yarışması öğrenci kategorisi birincisi SC Rold isimli projesiyle Büşra Yiğit olurken, Erdener Atasaray, Healthy Work isimli projesiyle profesyonel kategoride birincilik ödülünü almaya hak kazandı. Öğrenci kategorisinde ikinci Trilo isimli projesiyle Zeynep Yıldırım olurken, Gürhan Bilget, Arete İsimli projesiyle profesyonel kategorisinde ikincilik ödülünü almaya hak kazandı. Yarışmanın öğrenci kategorisi üçüncülük derecesinin sahibi Porta isimli projesiyle Hilal Kendir oldu. Hilal Özer ve Kübra Efe, Vals isimli projeleriyle profesyonel kategoride üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı.