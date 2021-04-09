Egeli ihracatçılar, teknik tekstilde ihracatı artırmaya hazırlanıyor

İZMİR - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), bölgedeki tekstilcileri 2010’da 83 milyar dolarken son dönemde 107 milyar dolara ulaşan küresel teknik tekstil ihracat pazarına hazırlıyor.

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin yürüttüğü ‘Teknik Tekstil Sektöründe İhracat Potansiyelinin Artırılması’ konulu UR-GE projesi kapsamında 12 Ekim 2020’de başlayan “Koruyucu ve Medikal Teknik Tekstil Ürün Geliştirme” danışmanlık hizmeti katılımcı firmalar ile fiziki ve online yapılan görüşmelerle devam ediyor.

“Virüsten korunma çabası medikal tekstile ilgiyi artırdı”



EİB Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, “Pandemi öncesinde başladığımız UR-GE projemizin içeriğinin, pandemi sürecinde öne çıkan talepler ve ürün gruplarıyla kesişmesi katılımcılarımızla yürüttüğümüz faaliyetlere hız kazandırdı. Katılımcı firmalarla 5 ana başlıkta 6 ay süre boyunca görüşmeler gerçekleştirdik. Teknik tekstillerin medikal ve koruyucu teknik tekstil alanlarında ayrı ayrı çalışmalar yapıldı. Katılımcı firmaların uluslararası arenada teknik tekstil alanında rekabetçilik gücünün artırılmasına destek oluyoruz. 2020 yılı COVID-19 virüsü nedeniyle pandeminin damga vurduğu bir yıl olduğu için virüsten korunma çabası medikal tekstil ürünlerine ilgiyi artırdı” dedi.

Türkiye’nin teknik tekstil ihracatı 3 milyar dolara ulaştı



Çalışmanın ilk aşamasında katılımcı tüm firmalara ‘Koruyucu Tekstiller’ ve ‘Medikal Tekstiller’ konulu iki eğitim düzenlendiğini söyleyen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, “Bu sayede katılımcı firmalar geliştirmek istedikleri teknik tekstil ürünü konusunda fikir oluşturdu. Bazı firmalarla medikal tekstil alanında çalışmaya başlanırken, bazı firmalarla ise koruyucu tekstil alanında çalışma yürütülüyor” dedi. Türkiye’nin toplam teknik tekstil ihracatının 2020 yılında yüzde 76 artarak 3 milyar dolara ulaştığını belirten Sertbaş, Ege Bölgesi’nin teknik tekstil ihracatının da yüzde 98 artarak 194 milyon dolara yükseldiğini kaydetti. Sertbaş, şöyle devam etti: “2019’da 59,5 milyon dolar olan medikal tekstil ürünlerinin ihracatı 2020’de yüzde 2.204 gibi astronomik bir artışla 1,4 milyar dolara ulaştı. Ege’nin medikal teknik tekstil ihracatı ise yüzde 4.582 artarak 92 milyon dolar olarak gerçekleşti. Medikal teknik tekstil ihracatının artışında özellikle cerrahi elbiseler ve maskelerin asıl payı oluşturduğunu gördük.”