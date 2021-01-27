Egeli sanayici, toparlanmanın devamı için destek istiyor

İZMİR - EBSO üyesi sanayiciler toparlanmanın devam etmesi için hükümetten beklentilerini ise döviz kuru dalgalanmalarının önüne geçilmesi, vergi oranlarında düzenleme ve her alanda hukukun üstünlüğünün gözetilmesi olarak sıraladı.

EBSO’nun, çevrimiçi gerçekleştirilen yılın ilk meclis toplantısında, 2020’nin değerlendirmesi yapıldı ve 2021 beklentileri ele alındı. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, 2020 yılının genel değerlendirilmesi ve 2021 yılı ilk 6 aya ilişkin beklentiler anket sonuçlarını açıkladı. 137 firmanın katıldığı ankette ilk 6 ay ile kıyaslama yapıldığında çok net olarak tüm verilerde net bir toparlanma gözlendiğini kaydeden Yorgancılar, “Ancak, değerlendirme yapılırken yılın genelinde; üyelerimizin yüzde 65.5’inin iç siparişlerinde farklı oranlarda azalma, yüzde 48.5’inin de yüzde 50’ye kadar azalma gerçekleşen grupta yer alması krizin boyutunu göstermesi açısından kayda değer bir durum” dedi.

Anket sonuçlarına göre EBSO üyelerinin yüzde 27.2’ sinin yurtiçi siparişlerinde artış görüldüğünü, yüzde 55’inin dış siparişlerinin azaldığını kaydeden Yorgancılar şöyle devam etti: “Genel olarak bakıldığında; firmalarımızın yüzde 63. 3’ü üretimlerinde farklı oranlarda azalma yaşamış durumda. Her iki üyeden biri hükümetin sağladığı destekleri yetersiz buluyor, sadece yüzde 4’ü yeterli olarak görüyor. Üyelerimizin yüzde 45’i destekler için kısmen yeterli yanıtını verdi.”

Öte yandan Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı İcra Direktörü Prof. Dr. Güven Sak da toplantıda pandemi süreci ile sonrasına ilişkin ekonomik gelişmeler ve beklentileri değerlendirdi.