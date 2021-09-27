Egeli tekstil, hazır giyimcilerin ‘premier’ sevinci

İZMİR - Dünya moda, giyim, tekstil, kumaş ve ev tekstili ile tekstil ve giyim makinelerinin öncü fuarı Premiere Vision Paris Sonbahar’a katılan Egeliler, şen döndü. 21- 23 Eylül tarihleri arasında heyet olarak katıldıkları fuar gözlemlerini DÜNYA’ya aktaran Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları (EHKİB) Başkanı Burak Sertbaş, “Gelen ziyaretçi profili çok iyi, iş yapmak için gelenlerden oluşmuştu. Katılımcı firmalar, ikili görüşmelerden çok memnun kaldı. İhracat bağlantıları için önemli adımlar atıldı” diye konuştu.

Sektörün 2020’de pandemi öncesi son fiziki fuarı olan Premier Vision Paris’in pandemi sonrasının ilk büyük fiziki buluşması olduğunu dile getiren Sertbaş, “Uzakdoğulu firma ve ziyaretçiler yoktu. Bunun da etkisi ile geçmişte 5 holde yapılan fuar, 3 holde gerçekleştirilmiş.

Kuru kalabalık olarak tabir edebileceğimiz yoğunluk yerini profesyonel ziyaret ve ziyaretçilere bırakmış. Gelenler, ticaret için gelmiş. Firmalarımıza büyük ilgi vardı. Standlarımız tabir caizse dolup taştı, ziyaretçisiz kalmadı. Avrupa’nın her ülkesinden ziyaretçilerin neredeyse tamamı da yeni müşterilerdi. Fuar kaliteli üretim, hızlı termin ve servis avantajıyla ülkemizin, Avrupalı müşterinin tedarik listesinde ilk sıraya yerleştiğinin tescili oldu” dedi.

Van’a yatırım zamanı

Ülkemizden 149 firmanın yer aldığı fuara firma olarak katılmamamın pişmanlığını dile getiren Sertbaş, “Premier Vision Paris’te, Demoteks olarak katılmadığıma pişmanım. Bebek, çocuk giyimi üzerine katılan hiç firma yoktu ama ürün soran müşteri vardı” dedi. Sektör adına yaşana bu olumlu gelişmelerin geleceğe dair yatırım planlarını gündeme getirdiğine dikkat çeken Sertbaş, “Ben dahil 3 firma 2022 projeksiyonlarımıza Van yatırımını aldık. Şu an oraya kimi gönderelim araştırması içerisindeyiz. Sonuçlandırdığımız an yatırımlarımız realize olacak. Bu noktada sektörden gelen talebi de dikkate alarak geniş katılımlı sektörel bir iş, inceleme gezisi organize etmek için hazırlıklarımız sürüyor. Van’a yatırım planlayan firmalara yönelik bu organizasyonu 1 ay içinde gerçekleştirmek istiyoruz.”