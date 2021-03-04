Egeli turizmci, kamudan ‘etkin tanıtım’ desteği istiyor

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, 77 bin yatak kapasitesine sahip Marmaris’te turistik tesislerin zor durumda olduğunu belirterek, “Çoğu yetişmiş olmak üzere 40 bine yakın personel kaybı var. Kayıpların artmaması için kısa çalışma ödeneğinin haziran sonuna kadar devam etmeli. Gelecek parlak ama 2021’i kaybetmemek için kamu devreye girmeli. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), İngiltere ve Almanya pazarında hızlı ve etkin bir tanıtım yapmalı” diye konuştu.

2019 Thomas Cook’un iflası sonrası yaşanan sıkıntıyı atlatamadan pandemi ile 2020’nin turizmde kayıp yıl haline geldiğini belirten Bülbüloğlu, 2021’in de kayıp yıl olmaya doğru gittiğini söyledi. 500’ün üzerinde irili ufaklı konaklama tesisine sahip Marmaris’te 77 bin yatak kapasitesi olduğunu hatırlatan Bülbüloğlu, kendi işletmesinin de 20 aydır kapalı olduğunu söyledi. Benzer durumda birçok işletme olduğunu ifade eden Bülbüloğlu, “İşletmelerimizi bir an önce açmak istiyoruz. Ancak, önümüzü göremediğimiz için zararı büyütmemek adına bir hamle yapamıyoruz” dedi.

“Yunanistan ve İspanya elimizi zayıflatıyor”



Marmaris ve çevresini İngilizlerin domine etmesine rağmen Hollanda, Belçika gibi Orta Avrupa ülkeleri ile Danimarka başta olmak üzere İskandinav ülkeleriyle Rusya ve Ukrayna’dan turistlerin ilgi alanında olduğunu kaydeden Bülent Bülbüloğlu, şöyle devam etti: “Bugün elimizde kalan İngiltere, Rusya, Ukrayna. Almanya faktörü burada önem kazanıyor. Antalya’ya ciddi sayıda Alman turist gelmez ise Antalya ile fiyat rekabeti yapamayız ve Marmaris’e gelmesi beklenen turist Antalya’ya yönlenir. Antalya, boş kalmamak adına bizim kaynak pazarlarımıza yönelirse şansımız azalır.”

İngiltere pazarının en erken haziran sonu açılmasını beklediklerini dile getiren Bülbüloğlu, İspanya ve Yunanistan’ın da sezonda Türkiye’nin önemli rakipleri olacağına dikkat çekerek, şöyle devam etti: “İngiltere’nin açıklayacağı kriterleri tutturursak, bu ülke ile turizm köprüsü açılır. Ama İspanya ve Yunanistan pazarını da gözetmemiz lazım. Rakiplerimiz durmuyor. Dünyanın 2. büyük tur operatörü Alman menşeli TUİ, Yunanistan pazarına büyük yatırım yaptı. Şu an Avrupa satışlarında Yunanistan ve İspanya’yı köpürtüyorlar. Dolayısıyla elimiz zayıflıyor. Midilli Adası’nın tamamı aşılandı. Rodos, en fazla satılan destinasyon olarak öne çıktı. Fiyat rekabeti dışında bu durumdan dolayı 2021’den çok umutlu değiliz. Bunu tersine döndürecek konu kamu desteği. Nisan itibariyle TGA’nın etkin tanıtımı yerinde olacaktır. Önümüz parlak ama şu kötü günleri bir şekilde geçmemiz lazım.”

“Kısa çalışma ödeneği devam etmeli”



Bülent Bülbüloğlu, “Hizmet sektörü masa, fayans, mutfakla olmuyor. Sektör, iyi garson, güler yüzlü yabancı dili olan resepsiyonistle, dünya mutfaklarına hakim aşçı ile yürüyor. Onu kaybettiğinizde sektör de aşağı gidiyor. En büyük değerimiz onlar. Otelcilerin personel gideri, tüm giderlerden yüzde 40 pay alır. Kısa çalışma ödeneği bize ilaç oldu. Haziran sonuna kadar kesinlikle uzatılmalı. Çünkü, hazirana kadar otellerin açılma şansı çok düşük” diye konuştu.