Egeli turizmciler, iklim değişikliğine uyum fonu talep ediyor

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - Dalaman Ortaca Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmeciler Birliği (DOKTOB) Kurucu Başkanı Yücel Okutur, pandemi sonrası değişen dünyaya uyum sağlamak için sürdürülebilirlik konusunu merkeze almak gerektiğine dikkat çekti. Okutur, “İklim değişikliği uyum fonu uygulaması başlatılmalı. Bu fon sayesinde iklim değişikliğinin yol açtığı sıkıntılara karşı çevre koruma bilinci yaygınlaştırılacağı gibi, tarım ve turizm başta olmak üzere iklim değişikliğinden olumsuz etkilenen sektörlerdeki çalışanların kayıplarının en aza indirgenmesi sağlanabilir” diye konuştu.

Türkiye’nin gelecek 20 yılın tarım ve turizm politikalarını sürdürülebilirlik temelinde projelendirmesi g erektiğini söyleyen Okutur, doğanın artık çöp ve atıkları kabul etmediğini, bunun son ve acı örneğinin Marmara Denizi’ni saran deniz salyasında (müsilaj) görüldüğünü ifade etti. Okutur, ülkemizin çölleşme riskine dikkat çekerek tarım arazilerinde damlama sulamanın zorunla hale getirilmesi çağrısında bulundu.

Su iktisadı yapılmasının şart olduğunu aktaran Okutur, pandemi sonrası agro turizme ve eko köylere ilgide artış gözlendiğini belirtti. Okutur, şunları söyledi: “Pandemi insanları doğa ile baş başa olmaya itti. Kendi otelim Dalyan Resort’te başlattığım organik atıkların gübreye dönüştürülmesi, plastik, cam ve kağıt atıkların ayrıştırılarak geri dönüşüm firmaları vasıtasıyla ekonomiye kazandırılması esasına dayanan sıfır atık konusunu DOKTOB olarak bölgede uygulamaya koyduk. Bunu ülke genelindeki bütün otellere yaymak, mecburi kılmak lazım. Turizmde sıfır atık projesini uyguladığımız takdirde yılda 15 milyar TL düzeyinde ekonomiye katkı yapabiliyoruz. Bu küçümsenecek bir rakam değil.”