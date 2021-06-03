Egeli üreticiler Virginia tütününe mesafeli

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Yurt içi piyasaya arz amacıyla üretilen tütün mamullerinde yüzde 30 yerli ürünün kullanım zorunluluğunun getirilmesini içeren düzenlemenin ardından Ege Bölgesi’nde deneme ekimi yapılan Virgina tipi tütünde ilk hasada sayılı günler kala üreticiler temkinli ve işçiliğinin de ağır olduğunu belirtiyor. Deneme üretimi için Torbalı’da Ziraat Odası’nın 300 dönüm arazisi ile yine şahıslardan kiralanan 300 olmak üzere toplam 600 dönümde ekim yapılırken, Manisa Ziraat Odası’nın aracılığıyla Manisa Gülbahçe, Kalemli ve Halıtlı’da yaklaşık 400 dönümde deneme ekimi gerçekleştirildi. Burdur Ziraat Odası’nın önerisi ise üreticiden ilgi görmedi. Deneme üretimi yaklaşık bin dönümle sınırlı kaldı. Manisa Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, üreticinin temkinli yaklaştığını söyledi. Virginia tipi tütünün yaklaşık 1.70- 1.80 cm uzunluğa ulaştığını, ilk kırımın temmuz ayında başlayacağı bu ürünün işçiliğinin de ağır olduğunu belirterek, “Bu tütün Doğu, Güneydoğu’da ekimi yapılan bir tür.

Manisa’da ilk kez ekimi yapılıyor. Firmaların alım garantisi verdiği ürüne Gülbahçe, Kalemli, Halıtlı bölgesinde üreticiler katıldı ve yaklaşık 400 dönüme ekim yapıldı” dedi. Verimin, geleneksel Ege tütünün iki katı olduğu Virginia tipi tütünde sözleşme birim fiyatının kg’de 14- 15 lira olduğu bilgisini paylaşan Altındağ, “Bu tütün, serada kurutuluyor. Örneğin 10 dönümde ekim yaptıysanız 1 dönümlük sera kurmanız lazım. Ekim alanı büyüdükçe, sera maliyeti de artıyor. Firmalar, şu an için sera konusunda 3 yıl ekim yapacak üreticiye sera kurulumu konusunda destek oluyor. İşçi sıkıntısı ve sera kurma konusu nedeniyle Manisalı üreticinin Virginia tütün ekimi sınırlı kaldı. Temmuz’da ilk kırım yapılacak. Verimi, kaliteyi göreceğiz. Sonuca göre üretici sayısı ve ekim alanı artabilir” dedi.

Burdurlu üretici karar veremedi



Burdur Ziraat Odası Başkanı Kemal Kubilay ise kuraklık nedeniyle il genelinde üreticinin çok sıkıntı çektiğini belirterek, “Çiftçi ne ekeceğini, ne yapacağını bilemez durumda. Virginia tipi tütün ekimi konusunda firmaların önerisini çiftçilere ilettik. Ancak, önünü göremeyen çiftçide tereddüt oluştu ve ekim yapılmadı” diye konuştu.

Ege Bölgesi’nde ilk kez ekilirken deneme üretimi için üreticiyle sözleşme yapan başlıca firmaların ise İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli’nin ortak olduğu Oriental Link Tütün Öz Ege ve Aliance olduğu belirtildi.