Egeli zeytin ve zeytinyağı ihracatı yıldızlarına ödül

Duygu GÖKSU



İZMİR - Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, geçen yıl en çok ambalajlı ihracat gerçekleştirilen 20 üyesini ödüllendirdi. Ambalajlı zeytinyağında ihracatında ilk sırayı Savola Gıda, ambalajlı zeytinde ise Eker Gıda aldı.

“İhracatın Yıldızları” ödül töreni, zeytinin geleceğinin mercek altına alındığı “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı”nda gerçekleştirildi. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen çalıştayda gıda güvenliği, su güvenliği ve tarımda sürdürülebilirlik vurgusu yapıldı.

Çalıştayın açılış töreninde Türkiye’de 2021’de geçtiğimiz yıla oranla yüzde 32’lik artışla 235 bin ton zeytinyağı üretildiğini belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Sektörümüzün yılın ilk 11 ayındaki ihracatı, geçtiğimiz yıla göre yüzde 12 artışla 270 milyon dolara ulaştı. Zeytinyağı ihracatımızda bu yıl 50 bin tonu hedefliyoruz. İhracatçılarımızdan beklentimiz, mümkün olduğunca dökme zeytinyağı ihracatı yerine, ambalajlı ve markalı ihracata yönelmeleri. Özellikle küresel anlamda sorun yaşanan bu yılda, bu fırsatı değerlendirmeli ve dış pazarlara kendi markalarımızla ulaşmalıyız” ifadelerini kullandı.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er ise, sektör olarak beklentilerinin, çiftçinin girdi maliyetlerinin düşürülmesi olduğunu belirterek, “Maliyetler rakip üretici ülkelerle uyumlu hale getirilmeli. Sektör olarak hedefimiz Türkiye’deki zeytinyağı tüketimini kısa vadede 5 kg seviyesine çıkarmak. Bu hedefe ulaşılabilmesi için sağlık iksiri ve şifa kaynağı olan zeytinyağında yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1’e indirilmesi tüketimin arıtılması için önem arz ediyor” dedi.

“Yeni teknolojilerle afetlere karşı önlem alabiliriz”

Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “İklim Değişikliği ve Zeytincilik Sektörüne Etkileri” başlıklı oturumda karbon ayak izi, karbon salınımı, sürdürülebilir tarım ve güvenli gıdanın geleceğine ışık tutuldu. TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Genel Müdürü Güngör Şarman, “Teknoloji çalışma tarzınızı değiştiriyor. Tarım ve yaşama etki eden yeni teknolojiler ile sel, yanma, donma gibi afetler için gereken tedbirleri önceden almalıyız. Dijital sensörleri donatılmış tarım makineleri üretim alanları ile üreticilere bilgiler sağlayacak yapay zeka kullanmaya başlanması akıllı tarım uygulamalarına geçilmesi çok önemli” dedi.

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ise, “Mücadele etmeden sıfır açlık diyemeyiz. FAO olarak temel amacımız dünyada açlığı gidermek. Amacımıza ulaşmak için sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 2030 yılına kadar ulaşmamız gerekiyor. 2030’a 9 hasat kaldı. Bu durumda çok zamanımız yok daha aktif olmalı iş birliklerini ortaya koymamız gerekiyor” diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir de, karbon kaçağının etkilerini azaltmak için; ücretsiz tahsisat ve vergi muafiyeti, sübvansiyon ve devlet yardımları, gelirlerin sektöre dağıtılması, uluslararası iş birliğinin yapılması ve ithalatta sınırda karbon düzenlemelerinin önemine dikkat çekti.

Ambalajlı Zeytinde İhracatın Yıldızları

1. Eker Gıda

2. Maroli Gıda

3. Yunuslar Tarım

4. Zer Yağ

5. Günkar İnşaat

6. Toprak Zeytin Zeytinyağı

7. Aydona Gıda

8. Agme Gıda Ltd. Şti.

9. Saltay Dış Tic.Ltd.Şti.

10. Alrayyan Gıda Ltd. Şti.

Ambalajlı Zeytinyağında İhracatın Yıldızları

1. Savola Gıda

2. Kozmopolitan Gıda

3. Yonca Gıda

4. Verde Yağ

5. Alhatoğlu Zeytincilik

6. Ticaret ve Sanayi Kontuvarı Türk

7. Zer Yağ

8. Küçükbay Yağ ve Deterjan

9. Poyraz Zeytinyağı

10. A. Kuartet Gıda