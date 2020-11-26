Egem Opel, 30’uncu yılını kutluyor

Ekmas Group bünyesinde faaliyet gösteren Egem Opel, 1990’dan bu yana satış, servis, yedek parça, sigorta ve kurumsal ikinci el alanlarında hizmet veriyor. Ekmas Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, “2019 Performans Ödülleri’nde Egem Otomotiv olarak Ticari Araç Satışları Türkiye birincisi, Satış Sonrası Performans Ödülleri’nde de bölge şampiyonu olduk. 2020 yılı henüz bitmemiş olsa da hem satış hem de satış sonrasında bölgemizde iddialıyız” dedi.

Ticari araç satış performansı nedeniyle, Türkiye’de sadece altı bayiye verilen ‘Opel Profesyonel Ticari Araç Bayisi’ unvanını aldıklarını söyleyen Ekmekçioğlu, “Bunlar İzmir’in marka değerine katkı sağlıyor. Opel standartlarına tam uyumlu eğitimli personelimizle yeniliklerin takipçisi oluyoruz” dedi.