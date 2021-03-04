Egem, Opel’den 3 ödül aldı

İZMİR - 1990 yılından bu yana aralıksız olarak faaliyetini sürdürerek, İzmir ile özdeşleşen bir marka haline geldiklerini söyleyen Egem Genel Müdürü Zerrin Kalay, “Kurulduğumuz günden bu yana birçok başarıya imza attık. Satış, servis, yedek parça, sigorta ve kurumsal ikinci el alanlarında hizmet veriyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki bayilerin arasından sıyrılarak Opel’in Türkiye çapında verdiği en büyük 3 ödülü elde ettik. Bu başarılar bizim kent ekonomisine ve markasına kattığımız değeri gösteriyor. Sadece İzmirlilere değil Türkiye’nin dört bir yanından insanlara hizmet veriyor, tercih edilen bir firma olmak için çalışıyoruz” dedi.