Egepol, halka arzdan 125 milyon lira gelir bekliyor

İZMİR - İzmir ve Ege Bölgesi’nin en önemli sağlık grupları arasında yer alan ve Egepol Hastaneler Grubu’nu bünyesinde bulunduran Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri AŞ, borsa yolunda. Çıkarılmış sermayesi 100 milyon TL olan Nasmed, sermayesini yüzde 25 oranında artırarak, çıkarılacak 25 milyon TL nominal değerli payları halka arz edecek. Halka arz sonrası halka açıklık oranının yüzde 20 olması beklenen şirketin halka arzına Tacirler Yatırım aracılık edecek. Halka arz borsada satış şeklinde yapılacak. Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Borsada Satış Yöntemi ile Borsa İstanbul Birincil Piyasada yapılacak halka arz için yatırımcılar 25 - 26 Ağustos 2021 tarihlerinde Tacirler Yatırım ve tüm aracı kuruluşlardan “EGEPO.HE” koduyla talepte bulunabilecek. Pay fiyatının 5,0 TL olarak belirlendiği halka arzda, toplamda 125 milyon TL gelir elde edilmesi bekleniyor.

Egepol International Hastanesi için gün sayıyor

2009’da açtıkları Egepol ve 2019 yılı sonunda faaliyetlerine başlayan Egepol Cerrahi Hastaneleri’nin ardından bu sene üçüncü hastaneleri Egepol International Hastanesi’ni açacaklarını ifade eden Nasmed Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nuri Nasır, “Mevcut hastanemizde 80’i doktor olmak üzere 859 personelimiz bulunuyor. Bir sanayi kuruluşu gibi istihdam sağlamamızın yanı sıra, pek çok farklı ülkeden binlerce kişiye İzmir’de sağlık hizmeti verip Türkiye’nin hizmet ihracatına da katkıda bulunuyoruz. Şimdi yapacağımız halka arz ile birlikte çok önem verdiğimiz kurumsallık ve şeffaflık ilkelerimizde önemli bir kriteri daha hayata geçireceğiz. Buradan elde edeceğimiz gelir ile öncelikle Egepol International Hastanesi’nin tamamlanması ve açılışı ile ilk hastanemizin modernizasyonu işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Pandemi sürecinde sağlık sektörünün ne kadar önemli olduğu bir kez daha görüldü. Sadece grubumuz için değil, aynı zamanda ülkemiz için büyümeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.