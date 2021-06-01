Egevet, Simmental cinsinde sperma kapasitesini artırdı

İZMİR - Türkiye’de boğa sperması üreten Egevet, Çekya’dan beş damızlık boğa ithal etti. 1990’da boğa sperması ithal etmeye başlayan, 1997’den beri de Türkiye’de sperma üretimi yapan Egevet, Çekya’dan getirdiği bu boğalarla Simmental sperma üretim kapasitesini artırdı. Simmental boğaların geçtiğimiz haftalarda Egevet Boğa İstasyonu ve Sperma Üretim Merkezi’ne ulaştığını dile getiren Egevet Genel Müdürü Tahir S. Yavuz, tüm genetik ve sağlık kontrolleri tamamlanan boğaları özel bir TIR ile Türkiye’ye getirdiklerini belirtti. Yavuz, “Karantinaya alınan boğalar, tüm kontroller yapıldıktan sonra ülkemizdeki sığır popülasyonunun daha da ileri götürülmesi için çalışacaklar. 1997’de de böyle bir girişimde bulunarak ABD’den 5 damızlık boğayı uçakla getirmiştik. Avrupa ve ABD’den damızlık boğa ithal ederek ve embriyo transferi yaparak sperm üretim istasyonumuzun boğalarını elde etmiştik. Bu boğalar da Çekya, Avusturya ve Almanya’nın içinde bulunduğu damızlık havuzundan seçildiler” diye konuştu.

Boğa istasyonlarında Holstein, Simmental ve Jersey ırkı boğalar olduğunu belirten Yavuz, “Holstein ve Jersey ırkı ABD orijinli. İthal ettiklerimiz ve embriyo transferi (tüp dana) yöntemiyle elde ettiklerimiz var. Simmental boğalarımız Almanya orijinli. Bunlara Çekya’dan gelenler dahil oldu” dedi.