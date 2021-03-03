EGGER, 531,4 milyon Euro’luk yatırımla kapasitesini artırdı

Kübra OĞURLU

KOCAELİ - Şirket geçen yıl tesislerinde toplamda 531,4 milyon Euro tutarında yatırım yaptı ve 8,9 milyon metreküp kapasiteye ulaştı. 1961’de Avusturya’da bir aile şirketi olarak kurulan EGGER’in bugün itibariyle yaklaşık 9 bin 600 çalışanı bulunuyor. Yonga levha, MDF levhalar, OSB plakaları ve parke, kereste ve kenar bandı üretimi yapan şirketin Gebze fabrikası, 1996’da Roma kenarbandı üretim tesisi olarak kuruldu. EGGER Satış ve Pazarlama Direktörü Vitali Behar, “Gebze’de bulunan 38 bin metrekarelik üretim tesisimizde, modern donanımlı farklı üretim hatları ile PVC, ABS, PMMA ve alüminyum bazlı kenar bantları, EGGER ve Roma markalı olarak aynı çatı altında üretiliyor. Gebze tesisimizde 800 kişilik bir ekibimiz var” dedi.



EGGER Grubu genelinde, 2020 mali yılında 531,4 milyon Euro tutarında yatırım yapıldığını ve ahşap bazlı malzeme ve kereste üretim kapasitelerinin 8,9 milyon metreküpe ulaştığını bildiren Behar, “Polonya’da Biskupiec, yılın son döneminde de ABD’de Lexington fabrikalarımız faaliyetlerine başladı ve kapasitemize önemli katkı sağladı. Polonya’daki fabrikada şimdiden 370 kişiye istihdam ediliyor” dedi.



Avusturya, Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, Romanya, Türkiye, Arjantin, Polonya ve ABD’de toplamda 20 tesislerinin bulunduğunu belirten Behar, “Bugün itibariyle 35 ülkede fabrika ve satış ofislerimiz bulunuyor” diye konuştu. Öte yandan Gebze’de kendi içinde büyüme adımları attıklarını dile getiren Behar, şöyle devam etti: “Yapmış olduğumuz yatırımlar, inovatif yaklaşımlar, tasarımlar ve pazarlama faaliyetleri gibi tüm çalışmalarımızla büyük bir pazar payına ulaştık. Türkiye piyasasında ve dünyada önemli bir oyuncu olmaya devam ediyoruz.”

Makine parkı ve fabrika sahasına yatırım yapacak



Pandemide değişen çalışma koşullarının ve ekonomik destek paketlerinin etkisi ile mobilya endüstrisinin en az etkilenen sektörlerden biri olduğunu ifade eden Behar, EGGER Gebze olarak, yılın ikinci çeyreğindeki düşüşleri de telafi ederek, yılı hem kapasite hem de satış anlamında yüzde 5 civarında büyüme ile tamamladıklarını kaydetti.

Kısa vadede Gebze’de hem makine parkı hem de fabrika sahasında yeni yatırımlar gerçekleştirmeyi planladıklarını aktaran Vitali Behar, “EGGER markası tüm dünyada faaliyet gösteren bir marka. İhracat pazarında payımız oldukça fazla. Sahip olduğumuz payı artırmak da hedefl erimiz arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.