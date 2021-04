EGİAD, uluslararası ilişkiler için iletişim ağı kuracak

Ahmet USMAN

İZMİR – Bu yıl 31. yaşına giren ve 3 bin 100 işyerinde 110 bin çalışana istihdam sağlayan 680 üyesiyle İzmir’in en büyük sivil toplum örgütlerinden olan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), uluslararası ilişkilerde yeni açılım için harekete geçti. EGİAD’ın geçtiğimiz ay gerçekleştirilen genel kurulunda başkanlık görevine seçilen Alp Avni Yelkenbiçer, “Pandemi nedeniyle ülkeler arası seyahat yapamıyoruz. Bu nedenle İzmir ve Ege’de çalışan uluslararası profesyoneller ve yabancı öğrenciler için iletişim kurabilecekleri bir network ağı kuracağız. Bunu bir anlamda lobi çalışması olarak da görüyoruz. Yarın ülkelerine gittiklerinde EGİAD’ın gönüllü elçileri olsunlar istiyoruz. Onlara kültür aktivitelerinde bulunabilecekleri ortamlar, staj olanakları sağlayacağız” dedi.

Görev dönemlerinde odaklanacakları ilk konunun sürdürülebilirlik olduğunu vurgulayan Yelkenbiçer, “Sürdürülebilirliğin her alanına dokunmak istiyoruz. Her projemizin bir yerinde sürdürülebilirliğe yer vereceğiz. Bunun için kendimize çizdiğimiz rota Birleşmiş Milletler’in 17 maddelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri olacak. Sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir perakende, sürdürülebilir üretim, sürdürülebilir tedarik zinciri gibi konularda çalışmalar yapacağız. Döngüsel ekonomi, sıfır atık, AB Yeşil Mutabakat’ı gibi konuları işleyeceğiz” dedi. Eğilecekleri ikinci konunun dijitalleşme olduğuna dikkat çeken Yelkenbiçer, “E-ticaret hayatın gerçeği oldu. Bu dönemde özellikle hizmet sektöründeki e-ticarete yönelmek isteyen üyelerimize know how aktarımı ihtiyacı çıktı. Dijitalleşme konusunda geri kalmış üyelerimiz var. Onlar için dijitalleşme check up projesi yapmak istiyoruz. Hem dijital olarak üyelerimizin karnelerini ortaya koyacağız, hem de onlara nereye gidebilecekleri, ne yapabilecekleriyle ilgili yol haritası önereceğiz. Bunun bir sonraki versiyonu olan e-ihracat konusunda da çeşitli aktivitelerde bulunup, eğitimler düzenleyeceğiz” diye konuştu.

Çocuklar ve gençler geleceğimiz

Z kuşağını çok önemsediklerini söyleyen Yelkenbiçer, şöyle konuştu: “Geçen hafta 23 Nisan’ı kutladık. Bu bayram bize ülkenin asıl sahipleri olan çocuklarımıza ve gençlerimize sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Çocuklarımızı bilime ve araştırmaya meraklı, yaratıcı, iş birliğine yatkın, empati kurabilen, düşüncelerini özgürce ifade edebilen, farklılıklara saygılı, çevreye ve sosyal sorumluluklara duyarlı bireyler olarak yetiştirmemiz lazım. İş dünyasını ve gençleri kapsayan bir sivil toplum örgütü olarak en önemli sorumluluğumuz bu. Z kuşağının farklı alışkanlıkları, farklı iş yapış biçimleri var. Bizim müşterilerimiz, iş arkadaşlarımız olacaklar. Onlar için belki iletişim dilini değiştirmemiz gerekecek. Z kuşağından öğreneceğimiz şeyler de var. Onları derneğimize kazandırmak istiyoruz, bizi geleceğe onlar götürecek çünkü.”