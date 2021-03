EGİAD’ın yeni başkanı Yelkenbiçer oldu

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Tek liste ile gidilen ve pandemi önlemleri kapsamında gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Yelkenbiçer, “Gelecek kuşaklara sorumluluğumuz olduğuna inandığımız için Birleşmiş Milletlerin 2030 yılı için oluşturduğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini derneğimizin merkezine alacağız” dedi.



Swiss Otel Büyük Efes’te gerçekleşen genel kurula, dernek üyesi genç iş insanlarının yanı sıra İzmir iş dünyasının temsilcileri ilgi gösterdi. Yelkenbiçer, EGİAD’ın önümüzdeki iki yılını planlarken önceliklerinin dinamizm ve sürdürülebilirlik olduğunu kaydetti. Sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir tedarik zincirleri, sürdürülebilir üretimin başlıca çalışma konuları olacağını ifade eden Yelkenbiçer, “Salgın hepimizi ve her kurumu olduğu gibi EGİAD’ı da bir değişime zorladı. En büyük enerjisini birbirinden alan bir topluluk olarak, yüz yüze bir araya gelmeden de başarılı EGİAD işleri yapabileceğimizi kanıtladık. Pusula kabul ettiğimiz EGİAD’ın misyonu bize ‘Türkiye’nin toplumsal rekabet gücünü geliştirme’ yönünü gösteriyor. O rekabet gücüne de en çok bugün ihtiyaç var” diye konuştu.



EGİAD Yeni yönetim; Alp Avni Yelkenbiçer, Başak Çayır Canatan, Cem Demirci, Fatih Mehmet Sancak, Filip Minasyan, Frederic Pagy, Kaan Özhelvacı, Oğuz Sertaç Yılmaz, Özveri Yandaş Okay, Pınar Berberoğlu, Süleyman Tutum, Can Bosor, Sevim Doğanoğlu, Müge Şahin, Ece Elbirlik Ürkmez, Yağmur Yarol, Ali Kolcu, Erkan Karacar, Mert Hacıraifoğlu, Arda Yılmaz, Eyüpcan Nadas, Can Atik’ten oluşuyor.