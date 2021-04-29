Eğitimde en büyük bütçe Gaziantep’e verildi

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Gaziantep Valisi Davut Gül, kentin 1 milyar 176 milyon 558 bin lira ile Milli Eğitim Bakanlığı’ndan en yüksek bütçeyi alan şehir olduğunu belirtti. Gül, “19 bin dersliğimizin 13 bini son 20 yılda yapılmış. Son 5 yılda tamamlanan derslik sayımız 6 bin civarında. İnşaatı devam eden derslik sayımız 2 bin. Hayırseverlerin yapacakları ile de 12 bin 500 derslik ediyor” dedi.

Gaziantep milletvekilleri Mehmet Sait Kirazoğlu, Derya Bakbak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe’nin katılımıyla kentin eğitim yatırımlarıyla ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Gül, kentte hayırseverler ve kamu desteğiyle eğitimde derslik açığının kapatıldığını söyledi. Belediyelerin arsa üretme konusunda olağanüstü çaba sarf ettiğine, eğitim alanında hayırsever ve kamu işbirliğinin önemine değinen Gül, “Eğitimdeki hedefimiz, ilk 5’te olmaktır” dedi. Fatma Şahin ise kentte 2002’de yüzde 10 olan okul öncesi okullaşma oranının şimdi yüzde 70’lerde olduğunu söyledi.