Eğitime katkı veren Gaziantepli “hayırseverler” ödüllendirildi

GAZİANTEP - Gaziantep Valiliği, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı olan 2021’de eğitimde derslik açığının kapatılması amacıyla bir kampanya başlattı. Kampanyaya 122 iş insanı ve ailesi destek vererek valilikle, 1 milyar 440 milyon TL’lik 132 eğitim tesisi yaptırmak üzere protokol imzaladı. Tesislerin toplam maliyetinin 978 milyon TL’si hayırseverler tarafından karşılanacak. Kampanyaya; kentin asırlık kuruluşlarından Suriyeli iş insanlarına kadar birçok kişi ve kuruluştan destek geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul’da düzenlenen törenle hayırseverleri madalya ile ödüllendirdi. Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Gaziantep’in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Hayırsever” Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada; 25 Aralık’ta, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılının sevincini şehirde hep birlikte yaşayacaklarını kaydetti. Antep’i Gaziantep yapan bu güzel günü şimdiden tebrik ettiğini söyleyen Erdoğan, hayırseverlere kente kazandırdıkları eğitim tesisleri için teşekkür etti.