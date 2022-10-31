Eğriçayır Balı’nın tedavi edici olduğu tescil edildi

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Eğriçayır Balı Genel Müdürü Celal Çay, Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahir Turhan’la yürüttüğü çalışmalarda Dünya Arıcılık Örgütü tarafından dünyanın en iyi balı seçilen Eğriçayır Balı’nın Total Anti Mikrobiyal Aktivite değerlerine (TA) sahip olduğunu tescilledi. Kısaca adı ‘TA’ olan sistemde yer alan ballar, tedavide kullanılmalarının yanı sıra dünyanın en pahalı balları olma özelliğini taşıyor. Çalışmada sağlanan başarı ile ilk defa bir Türk Balı, dünyanın en pahalı ballarıyla aynı özelliğe sahip olduğu tescil edildi. Toroslar’ın Eğriçayır Yaylası’nda 300 yıldan fazladır organik bal üretimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Eğriçayır Balı Genel Müdürü Celal Çay, “Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkelerde balların anti mikrobiyal özelliklerine göre satıldıklarını gördük. TA değerinin yükseldikçe hem özelliğinin hem de fiyatının arttığını fark ettik. Bizde Eğirçayır Yaylası’nda üretmiş olduğumuz balın anti mikrobiyal özelliği olup olmadığını merak ettik Mersin Üniversitesi ile yapmış olduğumuz bir çalışma kapsamında balımızın bir kısmını İngiltere’deki bir laboratuvara gönderdik ve sonuçlarında balımızın anti mikrobiyal özelliğinin çok yüksek olduğunu tespit ettik. Mersin Üniversitesi ile beraber ve diğer ballarımızı da Mersin Üniversitesi’nin Laboratuvarları’nda analiz ederek sonuçlandıracağız. Mersin Üniversitesi ile yaptığımız bu çalışmada Türk ballarının dünyanın en iyi balları arasında olduğunu ispatlamış olduk. Bizde Türk arıcıları olarak yaptığımız bu çalışmanın sonucundan dolayı çok mutluyuz, gururluyuz. Ülkemize hayırlı olsun” dedi.

TA değerinde dünya standartlarında sonuçlar çıktı

Yürüttükleri çalışmalarla Eğriçayır Yaylası’nda üretilen çiçek balının TA değerinin dünya standartlarında olduğunun tescillendiğini belirten Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahir Turhan, Eğriçayır Balı’nın TA değerinin 16.5 olarak belirlendiğini aktardı. Prof. Dr. Mahir Turhan, “Ballarda TA değeri, balların anti bakteriyel özelliğini gösteren yani tedavi edici özelliğini gösteren değerdir. TA değeri ne kadar yükse olursa balın tedavi edici özelliğinin o kadar yüksek olduğu anlaşılır. Ancak her balın TA değeri yoktur. Yani her bal eşit yaratılmamıştır. Özellikle TA değeri 10 ve üzeri olan ballar tedavi için tercih edilir. TA değeri ne kadar yüksekse balın gücü o kadar faydalı olur. Bizde burada bölgemizin sup tropik olması özelliği vardır. Bu nedenden dolayı çalışmamız Eğriçayır Yaylası üzerine yaptık. Bu bölgenin ballarından olan Eğriçayır Yaylası’nda ki elde ettiğimiz ballarda yüksek oranda TA değeri tespit ettik. TA değeri 16,5 çıkan Eğriçayır Yaylası balının yurt dışındaki benzerlerinin kilogramı 10 bin TL’den satılıyor” diye konuştu.