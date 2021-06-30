Eğriçayır, KONAR ile bal kalitesini artıracak

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Dünya Arıcılık Örgütü’nün düzenlediği yarışmada, dünya bal şampiyonluğunu kazanarak, ödülü Türkiye’ye getiren Eğriçayır Bal, kalite standartlarını artırmak için projelerine devam ediyor. Son olarak firma bünyesinde kısa adı KONAR olan Kontrollü Arıcılık Sistemi geliştiren firma, projeyle bal üretimini tüketiciler için şeffaflaştırmayı ve dokümante hale getirmeyi hedefliyor. Yaklaşık 300 yıldır arıcılık yapan Çay ailesinin, yeni nesil temsilcisi ve Eğriçayır Bal CEO’su Celal Çay, KONAR’daki en büyük amaçlarının Türk arıcılık sektörünü geleceğe taşıyacak bir sistem kurmak olduğunu belirtti. Çay, “Standartımız sadece üretici açısından değil, aynı zamanda tüketicimize de değer katıyor. Uygulama kapsamında iç denetim yapmakla kalmıyor, aynı zamanda organik sertifikasyon firmaları tarafından da sürekli dış denetimlerden geçiyoruz” dedi.

Tüketici üretimi izliyor

Sistemin işleyişi hakkında bilgi veren Celal Çay, “KONAR’da arıları taşındığımız bölgeler, kayıt altına alınarak üretimin izlenebilirliği sağlanıyor. Ayrıca tüketiciler, ürün kavanozlarının üzerinde yer alan parti numaraları vasıtasıyla aldıkları balın hangi yaylada hangi arıcı tarafından hangi sezonda sağıldığı bilgisine kadar ulaşabiliyor. KONAR dünyanın istediği bir standart, Eğriçayır Bal olarak biz ülkemizde bu talebi KONAR ile sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Anadolu’daki arıcılara da açıldı

KONAR’ın hem kendi üretim hatlarında hem de sözleşmeli üretim yaptıkları 40 arıcı tarafından kullanılmaya başlandığını belirten Celal Çay, sistem sayesinde tüm üretim hatlarında aynı kalite değerlerine sahip bal üretimi gerçekleştirdiklerini belirtti. KONAR sisteminin Anadolu’daki tüm arıcılara açık olduğunu da vurgulayan Çay, “Anadolu yaylaları KONAR arıcılığıyla bal üretmeye çok uygun. Sadece arıcılık yaparken, arı ürünlerinde kalıntı yapacak bir takım kimyasal ilaçlar kullanmamak gerekiyor” dedi.