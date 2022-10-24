EİB, Denizli Acıpayam ve Beyağaç’ta 16 zirai atık toplama merkezi açtı

Osman Nuri BOYACI



DENİZLİ - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), tarımsal üretimde sürdürülebilirlik hedefi doğrultusunda, Denizli’nin Acıpayam ve Beyağaç Belediyeleri iş birliği ile boş tarım ilaç atıklarının geri dönüşümü projesinin ilk aşamasını tamamladı. Proje kapsamında, Acıpayam’da 10, Beyağaç’ta 6 adet zirai atık toplama merkezi kuruldu.

Depolama merkezlerinin resmi açılışı Acıpayam’ın Ucarı Mahallesinde ve Beyağaç’ta gerçekleştirildi. Açılış törenlerine Acıpayam Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Belediye Başkanı Dr. Hulusi Şevkan, Denizli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk, Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur ve üreticiler katıldı.

Açılışta konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, proje kapsamında 16 adet zirai atık toplama merkezi kurulumunu tamamladıklarını belirterek, “EİB olarak tarımın ülkemiz için, temiz bir çevre ve sürdürülebilir tarımsal üretimin de ülkemiz tarımı için ne kadar önemli olduğunun farkındayız” dedi.

Türkiye geneline yayılacak

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, “Birliğimiz üyesi yaprak tütün ihracatçısı firmalarının temsilcilerinin katılımıyla sürdürülebilirlik çalışma grubumuzu kurduk. Grubumuzun çalışmaları doğrultusunda üretim, çevre, altyapı, işgücü, tütün tarımında sürdürülebilirlik gibi alanlarda sosyal sorumluluk projeleri oluşturuyoruz” diye konuştu. Proje hedefinin tüm tarımsal ürünlerin üretim sahalarına ve Türkiye geneline yaymak olduğunu açıklayan Umur, “Proje ilk olarak özel firmaların da girişimleri ile Kale ilçesinde başlamıştı. 10 adet toplama noktası ile Acıpayam’da, 6 adet toplama noktasıyla Beyağaç’ta yaygınlaştırdığımız bu projemizi Ege bölgesi ve ülke geneline yaymak için elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz” dedi.