EİB’den Mart ayında 1 milyar 286 milyon dolarlık ihracat

İZMİR - 2021’in ilk çeyreğinde Ocak-Mart döneminde ihracatını yüzde 8,5 yükselterek 3 milyar 515 milyon dolar rakamına ulaşan EİB, son 1 yıllık dönemde 13 milyar 278 milyon dolarlık ihracata imza attı. Pandemi sonrası aylık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaştıklarını söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi şöyle devam etti: “Geçen sene Mart ayında EİB üyelerinin sanayi ürünleri ihracatında yüzde 12’lik düşüş vardı. 2021 Mart ayında sanayi birliklerimizin hepsi ihracatını artırmayı başardı. Sanayi ürünleri ihracatımız geçen senenin aynı dönemine göre bu sene Mart’ta 585 milyon dolardan yüzde 36’lık artışla 784 milyon dolara yükseldi. Tarım ürünleri ihracatımız 413 milyon dolar olarak gerçekleşirken, madencilik sektörümüzün ihracatı ise yüzde 8 artışla 88 milyon dolara çıktı. 12 ihracatçı birliğimizin 8 tanesi Mart ayında ihracatını artırdı. Gıda birliklerimizin ise iki tanesi Mart ayında ihracatını artırmayı başarırken 5 tanesi ise geçen yılki performansının gerisinde kaldı.”

Jak Eskinazi, demir ve demirdışı metaller, hazırgiyim ve konfeksiyon, su ürünleri ve hayvansal mamuller birliğinin ihracatının 100 milyon doları aştığını açıklayarak, “Su ürünleri ihracatımız tarihinde ilk kez 1 yıllık dönemde 1 milyar doları geçti. Pandeminin etkileri artık azalıyor. İhracatımızın önündeki büyük engellerden biri olan taşımacılık krizi bütün dünyada yaşanan bir sorun. Pandemi döneminde lojistikteki aksaklıklar, talep birikmesi, olası bir kapanmaya karşı firmaların stok yapma isteği, konteyner sıkıntısını büyüttü. Son 1 yıllık dönemde büyük artış gösteren Uzakdoğu- Avrupa navlun ve konteyner fiyatları küresel aşılama ve kısıtlamaların hafifletilmesi, dünya ticaretinin normalleşmesiyle yılın yarısında daha da düzelecek. 2021 yılı 15 milyar dolar ihracat hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.” diye konuştu.

İzmir’in ihracatı Şubat’ta yüzde 13,9 arttı

Ülkemizde şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 9,6 artarken, İzmir’de Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,9 artış gösterdi. Özel ticaret sistemine göre; Ege Bölgesi illerinin ihracat rakamı Mart ayında 2 milyar 505 milyon dolara ulaştı. Türkiye geneli en fazla ihracat yapan iller sıralamasında yer alan İzmir 1 milyar 387 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ege Bölgesi’nde Manisa 491 milyon dolar, Denizli 351 milyon dolar, Balıkesir 66 milyon dolar, Aydın 62 milyon dolar, Muğla 61 milyon dolar, Afyon 34 milyon dolar, Kütahya 27 milyon dolar, Uşak 24 milyon dolar ihracat rakamına imza attı.