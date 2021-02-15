EİB’nin Ezber Bozan Tasarım Yarışması’na başvurular başladı

İZMİR - Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği mobilya, tekstil ve doğal taşın bir arada kullanılacağı “Ezber Bozan Tasarım Yarışması”na başvurular 25 Haziran’a kadar devam edecek. EİB Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Eskinazi, “Üç farklı sektörümüzün bir araya geldiği bu yarışma dünyada yaşanan tüm bu olumsuzluklar karşısında vizyon anlamında güçlü kaldığımız gerçeğini bir kez daha gösterdi” ifadesini kullandı.



Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı da inovasyonda öncü olmanın sadece prestij değil, aynı zamanda geleceğe yön verme imkanı da sağladığını belirterek, tasarım ve inovasyonun fark ve değer yaratan unsurlar olduğunu söyledi. Yağcı, “Dereceye giren tasarımlar üretilebilecek ve Birliğimizde ve Birliğimizin katıldığı fuarlarda sergilenebilecek” dedi. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya da, “Çok paydaşlı süreçler tasarlamak ve yürütmek, bu süreçlere doğru kitleleri dahil etmek için üç farklı sektörümüzü bir araya getirdik” diye konuştu.