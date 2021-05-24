"Ekilemeyen ve nadasa bırakılan araziler, bakliyat üretimine kazandırılmalı"

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye tarımının da zorlu bir kuraklık sınavından geçtiğini söyleyen Mersin Ticaret Borsası ve Ulusal Baklagil Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ekilmedik bir karış toprak bırakmayın” çağrısının büyük önem taşıdığını kaydetti. Tarımsal üretimin artırılması için ilk olarak mevcut üretimin sürdürülebilmesi açısından çiftçilerin üretimden vazgeçmemesine yönelik politikaların artarak devam etmesi gerektiğini kaydeden Ö. Abdullah Özdemir, bunun için de tatminkâr bir alım fiyatı ve verilen desteklerin güçlendirilmesinin elzem olduğunu kaydetti. Ayrıca Türkiye’deki mevcut 20 milyon dekarı aşkın ekilmeyen arazilerin ve 32 milyon dekarlık nadas alanlarının tarıma açılmasını sağlayacak yeni uygulamalara ihtiyaç olduğunu kaydeden Başkan Özdemir, “Başta genç nüfusun kırsalda kalarak ekime ve üretime yönlendirilmesi olmak üzere bu alanlar tarımsal üretim için değerlendirildiği takdirde hem büyük şehirlere göçün önüne geçilecek hem de kendi kendine yeterlilik açısından önemli bir adım atılmış olacaktır” dedi.

Dünyada bakliyat talebindeki artış sürüyor

Pandemi süreci nedeniyle bakliyat ürünlerine yönelik yüksek talebin devam ettiğini dile getiren Ö. Abdullah Özdemir, Türkiye’nin bu süreçte tedarik zincirinde bir sıkıntı yaşamadığını ancak yüksek talep nedeniyle dünya fiyatlarının son bir yıldır artış eğilimi gösterdiğini bildirdi. Diğer yandan özellikle Güney Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere yaşanan kuraklığın üretim bölgelerini olumsuz etkilediğini dile getiren Başkan Özdemir, “Kuraklık nedeniyle üretim hacminde düşüş bekleniyor” diye konuştu.

Alım fiyatları piyasada denge sağlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 2021 yılı hububat, bakliyat ve yaş çay alım fiyatlarını da değerlendiren Mersin Ticaret Borsası Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, özellikle birinci sınıf ürünler için ton başına alım fiyatının artırılmasının sektörde denge sağlayacağını bildirdi. Alım fiyatlarının kırmızı mercimekte bir önceki yıla kıyasla yüzde 43 artış ile 5 bin TL, yeşil mercimekte yüzde 30 artış ile 4 bin 150 TL ve nohutta yüzde 21 artış 4 bin 50 TL’ye yükselmesinin ürünlerde bir alt sınır belirleyeceğini dile getiren Ö. Abdullah Özdemir, “Nitekim 24 Ekim 2018 tarihinde TMO’ya hububata ek olarak bakliyat alım ve satımı yetkisi de verilmişti. Dolayısıyla TMO son üç yıldır piyasada regülatör görevi görmektedir. Açıklanan fiyatlar doğrultusunda TMO bu yıl da piyasa gelişmelerini takip ederek üretici, sanayici ve tüketici için en uygun dengeyi sağlayacak şekilde regülatör rolünü sürdürecektir. Diğer yandan ilan edilen alım fiyatları, diğer kamu kurumları için de referans fiyat olacağından farklı fiyatlandırma yapılmayacak. Bu hususun TMO’nun regülatör görevini etkinleştireceği kanısındayım” diye konuştu.