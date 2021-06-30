Ekinciler katma değerli çelik için yatırıma hazırlanıyor

Eray ŞEN

HATAY - Hatay’ın İskenderun ilçesinde demir çelik sektöründe faaliyet gösteren Ekinciler, geçen yıl gerçekleştirdiği, daha nitelikli ve katma değeri yüksek yeni ürünler üretmeye yönelik birinci etap yatırımının ardından, ikinci etap yatırımına hazırlanıyor.

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi İcra Kurulu Başkanı Haluk Ekinci, şirketin yeni yatırımları ve hedefleri hakkında DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, özellikle pandeminin ilk aylarında birçok sektör gibi demir çelik sektörünün de olumsuz etkilendiğini, bu durumun sektörde üretim ve tüketim hacimlerinde önemli ölçüde daraltma yarattığını söyledi. Ekinci, “Salgın yatırım iştahını ülke genelinde büyük ölçüde azalttı. Ancak biz bu durgun dönemde pazar payımızı artıracak ve bize yeni müşteriler kazandıracak dönüşüm yatırımlarımızın ilk etabını 2020 yılının ikinci yarısına girmeden tamamlayarak devreye aldık” dedi.

Yeni ‘kütük dökme’ makinesini devreye aldı



Şu ana kadar sadece inşaat çeliği ürettiklerini, bu alanda ürün çeşitliliğine yönelik ‘kütük’ kalitesini artırmaya karar verdiklerini belirten Ekinci, şöyle devam etti: “Yaptığımız bu ilk etap yatırımda başlıca hedefimiz üretim kapasitesini artırmaktı. Yatırım sonrası hedeflemiş olduğumuz üretim artışına fazlasıyla ulaştık. İkinci hedefimiz kapalı döküm teknolojisini de içeren üretim imkânına kavuşmaktı. Şu an yeni kurduğumuz 10.5 m radiuslu kütük dökme makinasında inşaat çeliği kalitesi dışında; elektrot, cıvata, hasır ve ince tel gibi imalatlarda kullanılan düşük ve yüksek karbonlu filmaşin; sıcak çekme boru ve her türlü köşebent, IPN, HBN profil imalatları için kütükler üretmeye başladık.”

Daha yüksek kaliteli ürün yelpazesini genişletmeye yönelik yatırımlara devam edeceklerini açıklayan Ekinci, “2020’de yaptığımız bu yatırım, dönüşüm yatırımlarımızın ilk etabıydı. Önümüzdeki dönemde üretim yelpazemize daha nitelikli ve katma değeri yüksek yeni ürünler ekleyerek, müşterilerimize daha kaliteli ürün ve hizmetler sunmak için yatırımlarımıza devam edeceğiz. En kısa süre içerisinde ikinci etap yatırımlarımızı hayata geçirmek en büyük önceliğimizdir” dedi.

Üretimin yüzde 50’sinin ihracata yönelik olduğunu söyleyen Ekinci, son dönemde Uzakdoğu ihracat pazarında yaşanan gelişmeye dikkat çekti. Ekinci, “2020'nin ikinci yarısı ve özellikle son çeyreği ile birlikte sektörde ciddi bir iyileşme, taleplerde ve fiyatlarda önemli artışlar yaşandı. Bu durum sektörde üretim artışına neden oldu. 2021 yılın ilk 5 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye genelinde oluşan üretim arışı yüzde 20 sevilerine kadar ulaştı. Aynı dönem için bizim üretim artışımız yeni yatırımın da etkisiyle yüzde 50 oldu” açıklamasını yaptı.

Ekinciler olarak Türkiye’de ilk defa patentli, depreme dayanıklı çeliği üreten firma olduklarını vurgulayan Ekinci, ‘Eksismik’ adlı bu ürünün normal inşaat çeliğine göre mukavemetinin daha yüksek olduğunu söyledi. Ekinci, içerisine özel alaşım malzemeleri ekledikleri bu ürünün, mukavemet yanında sahip olduğu ‘esneklik’ ile de deprem anında binalara ‘sallanan ama kırılmayan’ bir özellik sağladığını kaydetti. Ekinci, bu çeliğin şu anda deprem yönetmeliğine girdiğini sözlerine ekledi.