EKİPDER’de üyeler arası ticaret 8 milyon liraya ulaştı

Esra KÖKSAL TARI

ANTALYA - EKİPDER, pandemi başladığı günden bu yana ilk kez üyelerle buluşma toplantısı düzenledi. Toplantıda kişisel gelişim ve girişimcilik başarı hikayeleri ele alındı. EKİPDER Başkanı Reşat Güney, dernek üyeleri olarak pandemi sürecini fırsata çevirdiklerini belirtti. Derneğin 15 ay önce kurulmasına rağmen üyeleri arasındaki ticaretin 8 milyon lira ciroya ulaştığına dikkat çeken Güney, “Böyle zorlu bir süreçte üyeler arasındaki ticaret hacmini geliştirerek 8 milyon lira ciro elde ettik. Amacımız para kazanmak, ticaretimizi geliştirmek” dedi. Toplantıda, EKİPDER üyesi Be Life Akademi Yaşam Koçu Ayçin Teker ve Mehmet Atakan Hamamcıoğlu başarı hikayelerini anlattı. Global olarak kolay bir süreçten geçilmediğini söyleyen. Teker, “Bu dönem inovatif gelişimin tetikleyicisi oldu. Bizler otomatik pilottan çıkıp, farkındalığımızı arttırarak hayal et ve gerçekleştir mottosunu benimsemeliyiz” diye konuştu. Mehmet Atakan Hamamcıoğlu da pandemi dönemini fırsata çevirdiğini dile getirerek, “Pandemi başladıktan kısa bir süre sonra 1 milyon adet maske ürettik. Şimdi ise tek kullanımlık havlu ve alez üretiyoruz” dedi.