Ekobox ile kurak arazilerde meyve yetiştirilecek

İbrahim ÇİÇEKÇİ



KONYA - Konyalı iki iş insanı Fazıl Mermer ve Mehmet Serin tarafından geliştirilen Ekobox ile kurak ve atıl araziler ekonomiye kazandırılıyor. Ekobox, ilk kurulum anında 16 litre su konularak bir çevrim oluşturuyor ve gece-gündüz, hazne içi-dışı sıcaklık farklarından oluşan yoğuşmadan su sağlıyor. Ekofen Tarım Teknolojileri İcra Kurulu Başkanı Fazıl Mermer, sistemin ağaç dikim esnasında 1 defa suyla doldurulduktan sonra bir daha su ihtiyacı olmadan ağacın yetişmesini sağladığını ifade etti.

Hollanda menşeli üründen esinlendi

Ürünü geliştirme amaçları ve süreçleri hakkında bilgi veren Fazıl Mermer, “7 yıl önce temiz su kaynaklarını koruyacak, sulanamayan, atıl, taşlık, çölleşmiş arazileri ekonomiye kazandıracak bir sistem üzerinde çalışmaya başladık. Çiftçilerin minimum maliyetle meyvecilik yapabilmesini, ormancılıkta başarının artırılmasını, belediyelerin elini güçlendirerek su kaynaklarının korunmasını ve iklim değişikliği etkisinin sebep olduğu yıkımı asgari düzeye indirerek karbon ayak izimizin azaltılmasını hedefl edik. Tüm bunları yapabilmek için geçilmesi gereken kritik eşik su problemini çözmekti” dedi. Tesadüfen rastladıkları Hollanda menşeli bir üründen esinlenerek Ekobox’u geliştirdiklerini kaydeden Mermer, “Ürün herhangi bir su kaynağı, elektrik, sondaj ya da basınçlı sulama sistemleri gibi yüksek yatırım ve işletme maliyeti gerektirmiyor. Bu sistem, ülkemizin her türlü arazi koşulunda, bozulmuş, taşlık arazilerde, gelecek nesillere taşınabilecek ağaçlar yetiştirmeyi, sulamasız meyvecilik yapmayı, ormanlar oluşturabilmeyi sağlayacak” ifadesini kullandı.

Doğayı taklit ediyor

Ekobox’ın sistemini de anlatan Fazıl Mermer, “Ekobox, doğada kendiliğinden yetişen ormanların oluşum şeklini taklit eden bir sistem. Bitkilerin su ihtiyacını, toprak altındaki mikro gözeneklerdeki suyu kullanarak karşılamasını sağlayan destek ünitesidir. Ekobox'a ilk kurulum anında 16 litre su konularak bir döngü başlatılır. Gece-gündüz, hazne içi-dışı sıcaklık farklarından oluşan yoğuşmadan kendisine su sağlar. Bulunduğu iklim koşuluna ve coğrafyaya göre ortalama günlük 18 ile 250 cl arasında su üretiyor. Ayrıca her tür yağış şeklinden yaptığı hasatla da kendini sürekli takviye ediyor” açıklamasını yaptı. Mermer, şöyle devam etti: “İlkbahar dikimi yapıldığında ilk yıl toprakta kapiler yükselme oluşana kadar bir defa daha dolum gerekebilir. Aşırı marjinal alanlarda ve çöl iklimi şartlarında ilk yıl 2 defa doldurulması gerekebilir. Sonbahar dikimi yapıldığında ise ülkemiz koşullarında sonraki yıllarda bile bir daha su takviyesi gerekmez.”

“Araziden % 95 oranında olumlu geri dönüş aldık”

Ekobox uygulaması yaptıkları arazilerden yüzde 95 oranında olumlu geri dönüş aldıklarını belirten Fazıl Mermer, birçok atıl arazide Ekobox ile meyvecilik yapılmaya başlandığını dile getirdi. Mermer, belediyeler ve diğer kamu kurumlarının, devlete ait boş arazilerde meyve yetiştiriciliğine başladığını dile getirdi. Türkiye’nin birçok bölgesinde uygulama olduğunu dile getiren Mermer, “Birçok girişimci, düşük maliyetle meyvecilikle gelir elde etmeye başladı. Üretimi Konya’da yapıyoruz. Türkiye’nin ve dünyanın birçok bölgesinden talep var. Ürünün tüm patentleri bize ait” diye konuştu.