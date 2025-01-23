Ekonomiye büyük katkı: Çamuru 21 milyon liralık enerjiye dönüştüren il hangisi?

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (KASKİ) atıksu arıtma tesislerinde birincil çamurun çürütülmesi yöntemiyle 21 milyon liralık elektrik üretildiğini ve ekonomiye büyük katkı sağlandığını ifade etti.

İşletmesi yapılan 33 konvansiyonel ve 49 doğal atıksu arıtma tesisinde 2024 yılında 71 milyon 300 bin metreküp atıksu arıtıldığını belirten Büyükkılıç,

"KASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde 2024 yılında arıtılan atık sulardan elde edilen birincil çamurun çürütülmesiyle 2 milyon 800 bin metreküp biyogazdan 21 milyon TL değerinde elektrik üretildi. Kentimizde bulunan bütün arıtma tesislerimiz tam kapasite ile en iyi şekilde çalıştırılıyor... Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için böyle tesislerin sayısını artırmak için yatırımlarımız devam edecek" dedi.