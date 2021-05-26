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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na voleybol ve basketbol sahası yapılacak

Elazığ Valiliği, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na voleybol ve basketbol sahası yaptıracak. Bu spor tesislerinin yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Elazığ Valiliği, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na voleybol ve basketbol sahası yapım işini Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edecek.

İhaleye teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

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