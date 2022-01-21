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Elbeyli Belediyesi memur alacak

Kilis'in Elbeyli Belediyesi, KPSS puanı şartıyla 1 adet memur alacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Elbeyli Belediye Başkanlığı 1 adet memur alacak.

KPSSP94 puanı üzerinden yapılacak alımlara kadın ve erkek adaylar başvuru yapabilecek.

Alımda adaylarda ortaöğretim kurumlarının pazarlama ve perakende alanı ve dalları veya muhasebe ve finansman alanı - muhasebe/muhasebe ve finansman dalından mezun olma ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olma şartı aranıyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.