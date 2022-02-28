Elbistan'da TOKİ konutları satışa çıktı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaptırılan 215 konutu satışa çıkardı.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaptırılan 215 konutu satışa çıkardı.
165 adet 2+1 konut ile 50 adet 3+1 konut için başvurular 23 Şubat 2022 - 4 Mart 2022 tarihleri arasında alınacak.
Başvurular T. Ziraat Bankası A.Ş. Kahramanmaraş İli Şubeleri ve E-Devlet üzerinden yapılacak.