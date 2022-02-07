Elektrik zamlarına protesto

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Antalya Emek ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Tüm Emekli Sen Başkanı Mustafa Ayar, yaptığı konuşmada, ülke tarihinin en derin siyasal ve ekonomik krizlerinden birinin yaşandığını söyledi. Ayar, şunları kaydetti. ‘’Gıda ürünlerinden doğalgaza, akaryakıttan elektriğe kadar tüm ürünlere birbiri ardına gelen zamlar, emeğiyle geçinen geniş toplum kesimlerinin hayatlarını sürdürülemez hale getirdi. Emekçi ve dar gelirli kesimler her gün daha fazla borçlanarak, daha fazla kredi kullanarak ay sonunu getirmeye çalışıyor. Emekçiler sorumlusu olmadıkları bir krizin bedelini ödemek zorunda kalıyorlar. Milyonlarca emekçinin daha iyi koşullarda çalışma ve insanca yaşayabilecekleri bir ücret düzeyi talepleri ülkemizin dört bir yanındaki meydanlarda ve işyerlerinde yankılandı, yankılanmaya devam ediyor.‘’

İktidarın halkın sesini duymak istemediğini belirten Ayar, başta elektrik olmak üzere tüm zamların geri alınmasını istedi. Mustafa Ayar, şöyle devam etti. ‘’İktidar bir kere daha sesleniyoruz ekonomik krizi yok saymaktan ve bu krizin faturasını halkın sırtına yıkmaya çalışmaktan vazgeçin. Başta gıda ürünleri olmak üzere elektrik, doğalgaz, akaryakıt, ulaşım gibi temel ihtiyaç kalemlerine yapılan zamlar geri alınmalı, vergiler düşürülmelidir. Enerji dağıtım şirketleri kamulaştırılmalıdır. Krizde işini kaybeden, geliri azalan tüm kesimlere doğrudan gelir desteği sağlanmalı, işten çıkarmalar yasaklanmalıdır. Yoksulluk sınırının altında yaşayan kesimlerin temel gereksinimleri karşılanmalıdır. Hayat tarzına müdahale aracına dönüşen özel tüketim vergileri kaldırılmalıdır. Yandaş şirketlere yapılan dövize endeksli garantili ödemeler iptal edilmelidir.’’