Elektrikli araç şarj istasyonu kurulumuna dikkat

ANTALYA - Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Antalya Şubesi Başkanı Şaban Tat yaptığı açıklamada, akaryakıt fiyatlarının her geçen gün artmasıyla ulaşımda da elektrikli araçların yaygınlaştığını, bu araçların şarj edilebilmesi için ev tipi şarj istasyonlarının kurulumuna dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi. Tat, şunları kaydetti.

‘’Elektrikli araç sayısı artmaya devam ederken kullanıcıların şarj sorununu çözmek adına ev veya işyerine kurdurdukları şarj istasyonunun kurulumuna dikkat etmeleri gerekir. Elektrikli araç satın alırken beraberinde verilen AC tipi şarj istasyonu veya kullanıcının dışarıdan tedarik ettiği şarj istasyonları eğer tekniğine ve yasal prosedürlere uygun bağlantıların yapılmadığı takdirde ileride doğabilecek mağduriyetlere neden olacaktır.”

Şarj istasyonu kurulumunda ilk olarak EMO’ya kayıtlı elektrik veya elektronik mühendisi ünvanına sahip yetkili mühendisler tarafından şarj istasyonunun kurulumunun yapılacağı yerin uygunluğunun kontrol edilmesi gerekmektiğini ifade eden Şaban Tat, şöyle devam etti.

‘’Uygunluk konusunda karar kılındığında mutlaka istasyonun kurulacağı yerin elektrik projesi oluşturulmalı ve bu proje ile ilgili dağıtım şirketinden bağlantı görüşü alınmalıdır. Bağlantı görüşü alındıktan sonra yetkili mühendislik firması tarafından projesine uygun imalat yapıldıktan sonra tesisat kontrol işlemleri ilgili dağıtım firmasından yaptırılarak işlem tamamlanmış olacaktır. Gerek şebekede gerekse tesisatta oluşabilecek olumsuzluklar karşısında, can ve mal güvenliği açısından mağduriyetlerin yaşanmaması adına kullanıcıların bu hususlara dikkat etmesi ve bu işlemleri yaptırmak adına yetkili Elektrik veya Elektronik Mühendislik firmaları ile çalışmaları da ayrıca önem arz etmektedir.’’