Elektrikli araçlar Bursa’da konuşuldu

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) düzenlenen programa Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay katıldı. Açılışta konuşan İzzet Alagöz elektrik üretim sistemlerinde yerliliğe verdikleri önemi anlattı. Alagöz, elektrikli araçlar ve özellikle enerjinin depolanması, şarj edilmesi, sistemlerin bunlara hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar yürütülmesi gerektiğine işaret ederek, sistem altyapısının elektrikli araçlara hazır hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Toplantıda konuşan OİB Başkanı Baran Çelik de otomotiv endüstrisinin otonom ve elektrikli araçlar çağına girdiğini ve büyük bir dönüşüm içinde yer aldığını aktardı. Otomotivin son 15 yılın ihracat şampiyonu olduğunu ve dönüşüm sürecinin hızlanması gerektiğini vurgulayan Çelik, “En önemli ihracat pazarımız Avrupa Birliği (AB) ve 2035 yılından itibaren yeni araçların tamamının sıfır emisyona sahip olması hedefleniyor. Aralık sonunda yeşil mutabakat devreye girdi, sözleşmesi imzalandı. 2050'de sera gazlarının sıfır emisyon seviyesine gelmesi hedefleniyor. Sınırda karbon düzenlemesi diye bir gümrük vergisi hayatımıza giriyor. 1 Ocak 2026'dan itibaren sınırda karbon düzenlemesi ihracatçı için önemli bir maliyet unsuru. Bizler de AB ile yoğun olarak ihracat yapan sektör olarak bu konuyu özellikle dikkate aldığımızda AB'nin giderek katılaşan tedbirlerine hızlı şekilde cevap vermek hayati önem taşıyacak” dedi.

“Yeni yatırımlara ihtiyaç var”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise özellikle elektrikli araçlarla disipliner bir değişimin söz konusu olduğuna değindi. Burkay, insan kaynağının bu anlamdaki önemine işaret ederek, “Kurum olarak şehrimizin teknolojik dönüşümünü de sağlayacak birtakım altyapı yatırımları yaptık ancak yeni yatırımlara ihtiyaç var. Bursa, Türkiye ortalamasının iki katının üzerinde orta yüksek teknoloji üretimi ve ihracatı söz konusu. Bursa büyürse Türkiye büyür” diye konuştu. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da elektrikli araçlar konusunda akademik olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Limak Enerji ve Zorlu Enerji sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlik, sektör temsilcilerinin sunumlarıyla sürdü.