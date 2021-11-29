Elektrikli Araçlar Mükemmeliyet Merkezi ile TOGG’a kalifiye eleman yetiştirilecek

Elektrikli araçlar alanında Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun ve ana sanayinin nitelikli personel ihtiyacının karşılanması hedefiyle Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde (BUTGEM) 615 bin euro yatırımla ‘Elektrikli Araçlar Mükemmeliyet Merkezi’ kurulacak.

Merkeze ilişkin bilgi veren Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve BUTGEM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karahan, BUTGEM'in farklı alanlarda ilin ihtiyacı olan sektörlerde insan kaynağı geliştiren bir merkez olduğunu söyledi.

Geçen yıl Avrupa Birliği İnsan Kaynakları Geliştirme Programı hibe desteğiyle sektörel mükemmeliyet merkezleri çağrısının açıldığını aktaran Karahan, BUTGEM ve BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ortaklığı olarak "Hibrit ve Elektrikli Araçlar Mükemmeliyet Merkezi" projesiyle başvuru yaptıklarını belirtti.

Projenin kabul gördüğünü ifade eden Karahan, aralık ayında sözleşmenin imzalanacağını ve bundan sonraki süreçte eğitim materyalleri ile faaliyetlerinin hazırlanacağını kaydetti.

TOGG'un yatırımının Bursa'da olması, otomotiv ana sanayi firmalarının hibrit ve elektrikli araçlar yatırımına girmesiyle sektörün çok hızlı büyüyeceğini vurgulayan Karahan, "Böyle bir eğitim alanının hem Bursa hem de ülkemiz için insan kaynağı ihtiyacına çözüm sağlayacağını düşünüyoruz. Bu projeyi, bu ihtiyacı öngörerek başlatmış olduk." dedi.

İlkin hibrit ve elektrikli araçlarla ilgili eğitim altyapısı oluşturulacak

Projenin eğitim materyalleri kısmında hibrit, elektrikli ve otonom araçlarla ilgili eğitim materyallerinin olacağını, hibrit ve elektrikli araçlarda seviye 1, seviye 2 ve seviye 3 personel teknisyen yetiştirmek için bütün içeriği oluşturacaklarını aktaran Karahan, bazı derslerin sanal gerçeklik ortamında verilmesini sağlayacaklarını belirtti.

Karahan, onaylanan projenin gelecek ay sözleşmesinin imzalanacağı bilgisini vererek, şunları kaydetti: "Projemiz toplamda 615 bin euroluk bir yatırım içeriyor. Projemizin 3 ana ayağı var. Birinci ayağı hibrit ve elektrikli araçlarla ilgili eğitim altyapısı oluşturmak. Sertifikalı eğitimleri verebileceğimiz ve BUTGEM'in bu alanda da sürekli meslek edindirme ve meslek geliştirme kurslarını açabileceği bir eğitim altyapısı oluşturacağız. Eğitim içeriklerinin oluşturulmasının ardından kursiyerlere yönelik çalışmaya başlayacağız. Proje boyunca 2 yıllık süreçte yaklaşık 400 kursiyerin sertifika almasını sağlayacağız. İşin diğer tarafında ise eğiticilerin eğitimi olacak. Eğiticilerin eğitiminde de Türkiye genelinde 165 meslek lisesi öğretmeninin bizzat BUTGEM'e gelip burada modüler eğitimlerden geçirilmesi sağlanacak. Bunun amacı da şu, farklı illerde de buna benzer eğitim programlarının yakın gelecekte açılabileceğini öngörüyoruz. Bu amaçla da o illerde konuyla ilgili disiplinlerden meslek lisesi öğretmenlerinin bu eğitimleri almasını sağlayıp kendi illerinde benzer programları başlatmasını hedefliyoruz. Gerek eğitim materyallerinin hazırlanmasında gerekse eğiticilerin eğitimi programlarında Teknik Bilimler MYO öğretim elemanlarımızın katkısı büyük olacak. Projenin devamında da BUTGEM, meslek edindirme ve meslek geliştirme kurslarına devam edecek."

Bu eğitimlerle servis ağlarında oluşacak ihtiyacı kısa vadede karşılayabilmeyi hedeflediklerine dikkat çeken Karahan, “Elektrikli Araçlar Mükemmeliyet Merkezi, Türkiye'de bu alanda yapılan ilk uygulama oluyor. Sektör büyüdükçe bu tür merkezlerin sayısı da artacaktır. Biz burada proaktif davrandık ve 1-1,5 yıl önce bu projenin hazırlığıyla ilgilenmeye başladık. Çünkü elektrikli araçların pazar payının kısa sürede artması bekleniyor. Bu merkez bu alandaki eleman ihtiyacına cevap verebilecek eğitimlerin açılmasıyla BUTGEM, TOGG yatırımı başta olmak üzere bu sektöre katkı koyacak.” ifadelerini kullandı.