“Elektrikli otomobil satışları şarj istasyonu teşvikiyle artırılmalı”

İZMİR - Son yıllarda küresel iklim değişikliğiyle verilen mücadelede, karbondioksit emisyonunun azaltması, enerji tasarrufu, bakım maliyetleri gibi avantajlarıyla çevreci otomobiller Türkiye’de de öne çıkıyor.

2021 yılında dünya elektrikli araç pazarının yüzde 50 büyümesi beklenirken, 2030 yılında ise, dünyada satılan araçların yüzde 50’sinin elektrikli araçlardan oluşacağı öngörülüyor.

Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mehmet Torun, elektrikli araç satışlarının artması için, elektrikli şarj istasyonu yatırımlarına devlet teşviki verilmesi gerektiğini vurguladı.

Gelişen bir pazar olan elektrikli araçlar açısından en önemli konuların başında yaygın elektrikli şarj ağı ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Torun, “2021 yılının ilk 5 ayında Türkiye’de 617 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Türkiye’de elektrikli otomobil satışı daha fazla gerçekleşebilir. Ancak burada en önemli sorun şarj istasyonları olarak karşımıza çıkıyor. Elektrikli araçlar için kurulan şarj istasyonları yaygınlaşırsa yeni yatırımların da artacağını düşünüyorum” diye konuştu. İstasyonların artırılması için devlet teşvikine ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Torun, “Bunun için kullandırılacak kredilerin ödemeleri ertelenebilir. Yatırım için alınan kredilerin ödemesinin 5 yıl ertelenmesiyle, yeni yatırımların geleceğini ve bu sayede elektrikli araçların daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum" dedi.

İzmir ve Ege Bölgesi üretim merkezi olabilir

Otomobilin motorlu kara taşıtından, akıllı aygıtlara dönüştüğünü söyleyen Torun, “Dünyada, elektrikli araçla ilgili olarak yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak uranyumdan elde edilen enerjinin nakledilmesi ile ilgili. Bu konuda üniversitelerin akademik çalışmaları ile fikirler geliştirebilir. Hatta bor yakıtıyla belki de fark yaratılmak için yatırımlar yapılmalı ve bu yatırımlar teşviklerle desteklenmeli. Otomotiv gibi bir sektörde, teknoloji ve teknolojik yatırımların, dijitalleşmenin, insansız sürüş ve akıllı robotların geliştirilmesi konusunda Ege Bölgesi ve İzmir’in bir teknoloji üretim merkezi haline getirilmesi için teşviklerin derhal devreye alınması gerektiğini düşünüyorum” değerlendirmelerinde bulundu.

617 adet elektrikli araç satıldı

2021 yılının ilk 5 ayında otomobil pazarından benzinli otomobiller 157 bin 822 ile yüzde 63,6 pay, dizel otomobiller 58 bin 445 ile yüzde 23,6 pay, hibrit otomobiller 19 bin 457 ile yüzde 7,8 pay ve otogazlı otomobiller 11 bin 636 ile yüzde 4,7 pay aldı. Pazarda, 617 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.