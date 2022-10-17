Elektrikli taşıtlar eğitiminde teori pratikle birleşecek

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Karsan Otomotiv firması ile öğrencilerin staj ve uygulama derslerinin yan ısıra akademik ve bilimsel çalışmalar yürütülmesine yönelik geniş kapsamlı bir işbirliği protokolü imzaladı. Protokol BUÜ Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu’nda bu yıl eğitim-öğretime başlayan Elektrikli ve Hibrid Taşıt Teknolojileri Programı’na kayıt olan öğrencilerin ikinci yıllarında Karsan Otomotiv’de staj ve uygulama dersleri almalarına imkân verecek. Türkiye’de yeni olan hibrid otomotiv konusunda çok geniş bir çalışma ağına sahip olacaklarını vurgulayan törendeki konuşmasında “Yaklaşık 3 yıl önce TOGG’un üretileceği bilgisi gündeme düştüğü an Üniversite olarak hızlı davranarak 1 yıl içerisinde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzda Hibrid ve Elektrikli Araçlar Teknolojisi Programı açmaya karar verdik. Altyapı hazırlıklarımızı tamamladık ve bölümü eğitim-öğretime başlattık. Öğrencilerimiz ve sektör açısında son derece faydalı olacağına gönülden inanıyorum” diye konuştu.

"Doktora programı hazırlıyoruz"

Elektrikli ve hibrid araçların dünyanın ve Türkiye’nin gelecekte bir numaralı tercihi olacağına işaret eden Prof. Dr. Kılavuz; “Bunların yanı sıra hidrojenle çalışan araçlar da yine dünya gündeminde ön sıralara çıkıyor. Üniversite olarak tüm bu gelişmelerin odağında doğru bir eğitim vermeye, geleceğin mesleklerine ara eleman değil, aranan eleman yetiştirmeye gayret ediyoruz. İlgiyi görünce Otomotiv Mühendisliği Bölümü’müz içerisinde Hibrid ve Elektrikli Araçlar Teknolojisi Anabilim Dalı’nı kurduk. Bir yüksek lisans programını YÖK’ten geçirdik. Geçtiğimiz yıl ilk kez açılmış olmasına rağmen 59 başvuru aldık. Şimdi inşallah önümüzdeki yıl için doktora programı hazırlamaya uğraşıyoruz” dedi.

"Teknik ekipman sağlayacağız"

Hibrid ve elektrikli araç teknolojilerinin sadece bugünün değil, geleceğin de en önemli çalışma alanları arasında yer alacağını kaydeden Karsan Otomotiv Ar-Ge Direktörü Barış Hulusioğlu “Bu teknolojiler, yapısı gereği mevcut teknolojilere göre çok daha kompleks bir yapıya sahip. Aynı zamanda ürün geliştirme ve üretim aşamalarında çok daha yüksek nitelikle personele ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla bugün imzaladığımız protokol tam da bu noktada hepimiz için çok daha özel bir anlam ifade ediyor. Sadece kağıt üzerinde bir protokol imzalamıyoruz. Aynı zamanda süreklilik arz edecek fiziki bir iletişimi de başlatmış oluyoruz. Bu kapsamda teknik eğitimler vereceğiz, laboratuvarınıza bazı teknik ekipmanlar sağlayacağız. Okulda sağlanacak teorik eğitimler, Karsan’daki pratik eğitimlerle birleştirilecek ve istenilen yetkinlik seviyesi yakalanmış olacak” diye konuştu.