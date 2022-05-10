Elektro Grup, muz ve avokado ürünleriyle tarım sektörüne girdi

Mehmet Nabi Batuk

MERSİN - Mersin’de 1977 yılından beridir büro makineleri ile elektronik sektöründe hizmet veren Elektro Grup, Türkcell ve Türkcell Süperonline ile yaptığı kurumsal işbirliklerinin ardından tarım sektörüne de adım attı. Son 2 yılda hayata geçirdiği ilk etap arazi yatırımlarıyla yaklaşık 125 dönüm arazi üzerinde limon, zeytin, muz ve avokado üretimine başlayan firma, yıl sonuna kadar arazilerini 50 dönüm kadar daha büyütecek. Pandemi sürecinde ve sonrasında gıda sektörünün tüketicilerin gıda talebine yanıt verememesi üzerine tarıma yatırım yapmaya karar verdiklerini kaydeden Elektro Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yüksekbaş, Ar-Ge ekibinden soğuk zincir hattına kadar kurumsal bir tarım markası yaratmayı hedeflediklerini ifade etti. Türkiye’nin ithal ettiği tarımsal ürünlerin üretimine ağırlık vereceklerini kaydeden Murat Yüksekbaş, ihracata yönelik ürünler yetiştirebilmek üzere de Ar-Ge projeleri yürüttüklerini söyledi. Murat Yüksekbaş, “Teknoloji tarafında hizmet üretirken, her zaman imalat alanında yatırım yapma planlarımız vardı. Pandemi sürecinde gıda sektörünün tüketicilerin talebine yetişmemesi ve tarımda küçük aile işletmelerinin küçük çaplı ve kontrolsüzce üretim yapmasının yarattığı sorunları görerek sera ve bahçe ürünlerinde yatırımlar yaptık” dedi.

Toplamda 125 dönüm arazi üzerinde üretim yapıyor

İlk etapta Silifke ilçesinde 35 dönüm arazi üzerinde bir limon bahçesi ve Mersin merkezde 25 dönüm arazi üzerine muz serası yatırımı gerçekleştirdiklerini kaydeden Murat Yüksekbaş, “Limon ve muz ürünlerini yanı sıra 15 dönüm arazi üzerinde zeytin, 50 dönüm arazi üzerinde avokado üretimi gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki süreçte hayata geçireceğimiz yeni arazi yatırımlarıyla ülkemizin ithalata bağımlı olduğu ve ihracat değeri yüksek ürünlerin üretimine daha çok ağırlık vereceğiz. Bilhassa zeytin ve limondan daha katma değerli turistik ve hediyelik ürünlerin üretimini yapmayı planlıyoruz Ayrıca ihracata yönelik olarak da özel sunumlarla üretim yapacağız. Ayrıca muz üretim alanlarımızı 50 dönüm büyüterek toplamda 75 dönüme çıkaracağız” diye konuştu.

Organik tarıma geçiş yapacak

Ziraat mühendislerinden oluşan Ar-Ge ekibinin gözetiminde organik üretim için hazırlıklara başladıklarını ifade eden Murat Yüksekbaş, iyi tarım kalite standartlarında üretim yaptıklarını söyledi. Sahip oldukları arazilerde kendilerinden önce konvansiyonel üretim yapıldığı için organik üretime geçiş için 5 yıllık bir strateji oluşturduklarını aktaran Yüksekbaş, “Yaklaşık 4 yıl sonra organik sertifikayla üretim yapmak için sertifikalandırma çalışmalarına başlayacağız. Şuanda hayata geçirdiğimiz tarımsal üretim prosesleri ile iyi tarım standartlarını sağladık. Hedefimiz tam anlamıyla organik sertifikalı üretime geçiş yapmak hem katma değerli ürünler üretmek hem de daha güvenilir gıda üretimine katkı sağlamak” diye konuştu.