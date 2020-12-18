Elektroteks, ilk karanlık fabrikasını kuruyor

ESRA ÖZARFAT-BURSA

Sadece Türkiye’de değil, dünyadaki yatak üreticilerinin de yakından tanıdığı markaların başında gelen Elektroteks, sektörünün ilk karanlık fabrikasını kuruyor. Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, Polonya'da kurdukları fabrikada üretimin birinci ve ikinci aşamasını robotların yönettiğini, bunun karanlık fabrikanın ilk adımı olduğunu söyledi.

Kapitone, paketleme makineleri, yatak üretim hattı, yatak tutkal hattı, bordür makineleri ile ihtiyaçlara yönelik özel makine üretimleri yapan Elektroteks, 8 saatte 150 ila 3 bin adet ve üzeri yatak üretim kapasiteli fabrika kurabilen dünyadaki sayılı firmadan biri. Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, son yıllarda otomasyona ağırlık verdiklerine işaret ederek, “Yatak sektöründe üretimin tamamen karanlık fabrikalarla yapılabilmesi çalışmaları kapsamında ilk iki fazı tamamladık. 2021 sonuna kadar üçüncü ve dördüncü fazı da tamamlayacağız” dedi.

Günümüzde dünya yatak üretiminde hiçbir fabrikada robotla montaj yapılmadığına dikkat çeken Güler, “Polonya'da faaliyete geçirdiğimiz fabirkada, ilk defa montajda birinci ve ikinci aşamayı robotlu üretime çevirdik. Yakın zamanda karanlık fabrikaya bir dönüş olacak. Ürettiğimiz tüm yatak üretim hatları robotlarla çalışmaya elverişli bir altyapıya sahip” diye konuştu. Güler, sektördeki yeniliklerin yüzde 70’ini yaparak öncülük ettiklerine değinerek, yerlilik oranının yüzde 75’ten fazla olduğunu, makine yazılımları da dahil dikiş kafası gibi özellikli ürünleri kendilerinin geliştirdiğini söyledi.

Bir yılda 50 tesis kurdu

Tesislerin büyüklüğüne göre ayda 5 tesis kurabildiklerini dile getiren Güler, bu yıl 50 tesis kurduklarını, Türkiye’deki yatak üreticilerinin bu yıl yeni yatırıma yönelmesi nedeniyle iç pazara ağrılık verdiklerini belirtti. Güler, “Bu yıl pandemiye rağmen yüzde 40’ı aşan bir büyüme kaydettik. Yıl içinde ayrıca 8 milyon Euro’ya yakın yatırım yaptık. İstihdamı yüzde 50 artırdık. 220’den fazla çalışanımız var. 50 yeni istihdam daha sağlayacağız. Yeni bir fabrika satın aldık ve 40 bin metrekare açık alan üzerinde 12 bin metrekare kapalı alanda üretime başladık. Yatırımlar devam ediyor. Kayapa’da 15 bin, Görükle Sanayi Bölgesi’nde de 20 bin olmak üzere önümüzdeki yıl mayıs ayında toplam 35 bin metrekare üretim alanına ulaşacağız” açıklamasını yaptı.