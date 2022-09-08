Elma hasadı başlıyor

Fikri CİNOKUR

ISPARTA - Eğirdir Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıdoğan, Eğirdir’de 61 bin dekar alanda elma üretimi yapıldığını, geçen yıl olduğu gibi 2022 sezonunda da 400 - 450 bin ton civarında rekolte tahmin edildiğini söyledi.

Yeni sezon elma fiyatlarının cinsine ve kalitesine göre değiştiğini ifade eden Sarıdoğan, ihracata gidecek elmanın 5,5 – 6 TL’den alıcı bulduğunu, İstanbul tüccarının da 4,5 – 5 TL’den fiyat verdiğini bildirdi.

Üreticinin fiyatlardan şimdilik memnun olduğunu vurgulayan Osman Sarıdoğan, sanayi tipi elmanın da kilogramının 17 kuruştun satıldığını kaydetti. Sarıdoğan, ‘’Geçen yıl elmanın kilosu 2,5-3 TL arasındaydı. Elma üreticisi yeni sezon fiyatlardan memnun. Elma, gelecek nisan ayına kadar soğuk hava depolarında korunacak. Eğirdir elması başta Hindistan olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edilecek’’ dedi.

İşçi eğitimleri tamamlandı

Isparta Tarım İl Müdürü Eyüp Adıgüzel de bu sezon elma rekoltesinin geçen yılın rakamları gibi olacağının tahmin edildiğini söyledi.

Bölgede ağır kış koşulları yaşanmasına rağmen don ve doludan elmanın etkilenmediğini ifade eden Adıgüzel, hasat döneminde bahçelerde çalışacak işçilerin eğitimlerinin de tamamlandığını bildirdi. Hasatta çalışacak işçilere elma toplama tekniklerinin anlatıldığını, deneyimli işçilerin sıkıntı yaratmayacağını ifade eden Adıgüzel, şöyle devam etti.

‘’Isparta soğuk hava depoculuğunda Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biridir. Bölgemizde faal 109 adet soğuk hava deposu bulunmaktadır. Bu depoların toplam kapasitesi 440 bin ton civarında. Üretici açısından fiyatlar da iyi gidiyor.’’

Elma hasat Festivali

Öte yandan Eğirdir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez ‘Eğirdir Elma Hasat Festivali’ düzenlendi. Festivalde en büyük elma yarışması da düzenlendi.

Isparta Valisi Aydın Baruş burada yaptığı konuşmada, Isparta ve Eğirdir bölgesi elmasının kalitesinin korunması gerektiğini söyledi. Baruş, şunları kaydetti.

‘’Isparta elma üretimi yaklaşık yıllık 1 milyon 200 bin ton ve bunun 350- 400 bin tonunu da Eğirdir karşılıyor. Eğirdir ve Kovada havzasında yetişen elmanın lezzeti gerçekten farklı. Bugün dünyada Türkiye'den talep edilen elma, bu bölgenin elması. Her geçen yıl ihracatımız olumlu yönde gelişiyor. Hem elma üretimimiz, hem de soğuk hava depo kapasitemiz her geçen yıl artıyor. Isparta genelinde 500 bin tonun üzerinde soğuk hava deposu kapasitesine sahibiz. Bu ihracatımız için, iç ticaretimiz için son derece sevindirici bir olay.’’

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök de Eğirdir’de yılda 61 bin dekarlık alanda 450 bin ton elma üretildiğini bildirdi. Festivalde En Büyük Elma yarışmasında üretici Ali Sarıdoğan 504 gram elma ile birinciliği kazandı.