Emek - Şehir Hastanesi hattının temeli atıldı

BURSA (DÜNYA) - Bünyesindeki 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi ile özellikle pandemi sürecinde Bursa’nın sağlık hizmetleri yükünü önemli ölçüde çeken Bursa Şehir Hastanesi’nde kesintisiz ulaşımın sağlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Emek – Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı’nda imalat resmen başladı. Bakanlar Kurulu kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen 6.1 kilometrelik 4 istasyonlu hattın temeli, Şehir Hastanesi arkasındaki alanda düzenlenen törenle atıldı. Bursalıların hastaneye kesintisiz ve konforlu ulaşımını sağlayacak olan projenin temel atma törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve çok sayıda davetli katıldı.

Raylı sistem ağı genişliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sadece ulaşım alanında değil, Bursa-Ankara arasında adeta mekik dokuyarak spor projelerinden kentsel dönüşüm uygulamalarına varıncaya kadar birçok alanda devletin gücünü Bursa’da hissettirdiklerini söyledi. Şehir Hastanesi Hattı’nın da Ankara temaslarının meyvelerini toplamak adına önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Biz yaklaşık 2 yıl önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızda bazı görüşmeler yaptık. Projelerimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza sunuldu ve nihayetinde bugün Emek – Şehir Hastanesi Hattı’nın temelini atıyoruz. Bu vesileyle, Bursa’ya ilgilerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanlığı’mızın değerli çalışanlarına, süreci yakından takip eden milletvekillerimize özellikle teşekkür ediyorum. Şu anda Bursa’mızın mevcut raylı sistem hattı tramvay hatlarıyla birlikte toplam 47,2 kilometredir. 6,1 kilometre uzunluğundaki Emek-Şehir Hastanesi Hattı ve 9 kilometrelik Kent Meydanı-Terminal Hattının eklenmesi ile birlikte toplam raylı sistem hattımız 62 kilometreye çıkacak. Bu hat ile şehir içi raylı sistem hattımız hem Bursa Şehir Hastanesi’ne hem de Balat’a yapılması planlanan Bursa-Ankara Hızlı Tren Hattı istasyonuna bağlanmış olacak” dedi. Başkan Aktaş, konuşmasında Üniversite Hattı’nı Görükle’ye uzatacak 4,5 kilometrelik hat için de Bakan Karaismailoğlu’ndan destek istedi.

Bursa’ya 27 milyarlık yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da son 19 yılda Bursa’nın sadece ulaşım ve iletişim altyapısına 12 milyar 830 milyon lirası Yap-İşlet-Devret kapsamında olmak üzere yaklaşık 27 milyar 485 milyon liralık yatırım aldığını söyledi. Bursa’nın 2003’te 194 kilometre olan bölünmüş yolunu 598 kilometreye çıkardıklarını ifade eden Karaismailoğlu, İstanbul -Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Bursa Çevre Otoyolu, Bursa-İnegöl-Bozüyük-Ankara Sınırı Yolu, Bursa-Karacabey Yolu, Bursa-Mudanya gibi nice yolu, bölünmüş yol haline getirdiklerini hatırlattı. Bursa’yı demiryolu konforu ve hızı ile yeniden buluşturmak için çalıştıklarını kaydeden Karaismailoğlu, “Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı olarak Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında hızlı tren hattı inşa ediyoruz. Şu anda, 106 kilometre uzunluğundaki Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında iki kesim halinde yapım çalışmalarımız devam ediyor. 56 kilometre uzunluğundaki ilk kesim olan Bursa-Gölbaşı-Yenişehir hattında altyapı çalışmalarında yüzde 74,8 fiziki ilerleme sağladık. 50 kilometre uzunluğundaki Yenişehir-Osmaneli’nin arasında da çalışmalara başlıyoruz” diye konuştu.

Metro konforu

Büyükşehirlerde vatandaşların metro konforundan yararlanması için bakanlık olarak önemli yatırımlar yaptıklarını dile getiren Karaismailoğlu, İstanbul, Kayseri ve Kocaeli’de Şehir Hastanelerine raylı sistemi ulaştırdıklarını vurguladı. Bursa Şehir Hastanesine vatandaşların konforlu ulaşımını sağlayacak 6 kilometrelik metroyu inşa etmenin de kendilerine nasip olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, “Bugün Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı ile bu dev ulaşım yatırımlarına bir yenisini daha ekliyoruz. Bursa’mızda 4 İstasyonla hizmet verecek, 6 kilometre uzunluğundaki Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı ile yeni bir başlangıç daha yapıyoruz. Mevcutta işletmede olan Emek-Arabayatağı Metro hattı; yapacağımız uzatma ile Mudanya Bulvarını kat ederek YHT Gar ve nihayetinde Şehir Hastanesi’ne ulaşacak ve Bursalı vatandaşlarımızın bu istikametlere ulaşmaları kolaylaştıracaktır. Hattımız aç-kapa yöntemiyle inşa edilecek, bittiğinde caddelerin altından geçen ve yüzeyde alan işgal etmeyen bir sistem olarak çalışacaktır. Ulaşım ve iletişim altyapısına yapılan yatırımlarla Bursa mevcut etkinliğini artıracak, Türkiye’nin geleceğine yaptığı benzersiz katkılara yenilerini ekleyecektir. Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattımızın başta Bursa olmak üzere tüm ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından Emek – YHT Gar- Bursa Şehir Hastanesi Hattı’nın temeli atıldı.