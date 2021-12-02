Emet Bor'a 25 sürekli işçi alınacak
Eti Maden İşletmeleri, İŞKUR üzerinden yapılacak başvurularla Emet Bor İşletme Müdürlüğüne 25 sürekli işçi alımı yapacak.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Eti Maden İşletmeleri, Emet Bor İşletme Müdürlüğüne 25 sürekli işçi alımı yapacak.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Proses İşçisi kadrosunda istihdam edilecek adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu www.iskur.gov.tr internet sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.
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