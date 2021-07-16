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Emirdağ'da 2 adet arsa ihaleyle satılacak

Emirdağ'ın Çilli ve Yeni Mahallelerinde bulunan, mülkiyeti Emirdağ Belediyesi'ne ait olan 2 adet arsa açık artırma usulüyle satılacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinin Çilli ve Yeni Mahallelerinde bulunan, mülkiyeti Emirdağ Belediyesi'ne ait olan 2 adet arsa açık artırma usulüyle satılacak.

Arsa Satışı İhalesi Emirdağ Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda 29.07.2021 tarihinde saat 15.00’de başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacak

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