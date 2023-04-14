EMITT 2023 Fuarı’na Bursa’dan yoğun ilgi

İstanbul'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı ziyaretçilerine kapısını açtı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Bursalı basın mensuplarının fuarı ve Bursa standını yerinde inceleyebilmesi için düzenlediği programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Abdülkerim Baştürk ‘’Bursa'da turist sayısında sıkıntı yok. Hatırı sayılır bir turist girişi var.’’ dedi.

Bursa’nın turizmdeki payını yükselteceğiz

Bursa'daki turizm çalışmalarını daha aktif getirmek için çabaladıklarının altını çizen Baştürk, 40 profesyonel turizmciyle birlikte EMITT 2023 Fuarı’nda Bursa’nın da yer aldığını belirtti. Sanayi ve endüstri şehri olarak görünen Bursa'nın turizm alanında da önemli mekanlara sahip olduğunun altını çizen Baştürk şunları söyledi: ‘’ Bursa sanayi ve endüstri şehri olsa da turizm ile ilgili de önemli veriler sahip.

Uludağ ve İznik gibi turizm için büyük potansiyele sahip alanlara sahibiz. Gastronomi ile ilgili bir çalışma yaptığımız zaman Bursa başarılı çıkmıştı. İnanç Turizmi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. İnanç turizmiyle konaklama sayısını nasıl artırırız bunun derdindeyiz. Bursa'nın da payını yükselteceğiz.’’