Emrullah Avcı: Yapay zeka ve otomasyon çağına hazırlıyoruz

Eray ŞEN

HATAY - Öğrencileri, klasik branş öğretmenlerinin yanı sıra mühendislerden de eğitim alarak yapay zeka, otomasyon gibi alanlara hazırlanan Özel Antakya Teknokent Koleji, bu yıl ilk mezunlarını verecek. Okul Kurucusu Emrullah Avcı, okulun, şu anda 600 öğrencisi olduğunu söyledi. 12’si mühendis olmak üzere 40 kişilik öğretmen kadrosu ile eğitim verdiklerini belirten Avcı, “Okulumuz bu yıl ilk mezunlarını verecek. Eğitimde elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstriyel otomasyon mekatronik mühendisliği gibi dünyanın bütün üretim zincirini ayakta tutan iki bilim dalını esas alıyoruz” dedi. Antakya şubesi olarak hizmet verdikleri Teknokent Kolejleri’nin 27 ilde şubesi olan bir eğitim kurumu olduğunu ifade eden Avcı, “2030 yılına kadar dijitalleşme ve otomasyon alanında dünyada çok büyük iş sahaları açılacak. Dünya böyle bir minvalde ilerlerken, biz yüz yıl öncenin müfredatı ile öğrenci yetiştiremeyiz. Bu duruma alternatif olarak doğduk” diye konuştu.

Yılda 4 kez sınıf değişiyor

Kullandıkları eğitim metodunda öğrencinin bir yılda 4 kez sınıf değiştirdiğini bildiren Avcı, bunun nedenini şöyle açıkladı: “Çocuğu sadece matematik zekası ya da akademik zekası üzerinden değerlendirmiyoruz. Her çocuğun farklı bir zeka türü vardır, bunu keşfedebilmek, buna dokunabilmek lazım.” Matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, Türkçe, İngilizce ve benzeri branşlardaki öğretmenlere ek olarak bilgisayar mühendisi, otomasyon mühendisi, ardışık kontrol mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi ve makine mühendislerinden oluşan öğretmenler ile haftada 12 saat teknik eğitim verdiklerini anlatan Avcı, bu eğitimin ana temasını ise yazılım ve kodlamanın oluşturduğunun altını çizdi.

Mezunlara Avrupa kapısı açık

Okuldan mezun olan herkesin ‘teknisyen’ unvanına sahip olduğunu açıklayan Emrullah Avcı, ‘Mezun olanlar usta öğretici unvanı vardır, işyeri açma belgesi alır, kendi işyerini açabilir. Her mezunumuz Europass belgesi alır, bu belge çocuğun Avrupa’ya geçiş vizesidir, isterse eğitimine orada devam edebilir. Buradaki eğitimi süresince AB uyum yasaları çerçevesinde verdiğimiz sertifikalarla Avrupa’da iş bulabilir. Ayrıca üniversitelerin mühendislik ve mekatronik bölümlerine kabul edilmelerinde çeşitli avantajlara sahiptirler” dedi.