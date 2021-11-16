"Emtia krizi sanayicinin belini büküyor"

İZMİR - Toplantıya Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED), Ege Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu (EGİFED), İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) ve Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) üyeleri katıldı.

Son dönemde dünya ekonomisinde arz eksikliğinden, döviz kuru değişikliklerinden, ticari rotaların değişmesinden ve iş yapış biçimlerinin farklılaşmasından dolayı büyük sıkıntılar yaşandığını söyleyen Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Halaç, “Bu sıkıntıların da kısa vadede düzelmeyeceği görülüyor. Türkiye’nin durumu bağımlı finansallaşma kavramıyla açıklanabilir. 2021’i Türkiye açısından bugünkü performansı ile yine de yüzde 5 – 5.5 büyüme oranıyla tamamlayabileceğini söyleyebiliriz. Bu büyüme 2022’nin ilk çeyreğinde de gerçekleşebilir ancak ikinci çeyrekten itibaren hem enflasyon hem durgunlukla karşılaşabiliriz” dedi.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ise, Türkiye’nin en büyük ihracat pazarlarının bulunduğu Euro Bölgesi’nde, Çin’de, Asya genelinde ve ABD’de tüm üreticilerin aynı dertten muzdarip olduğunu söyleyerek, tüm dünya ülkelerinin emtia krizi ile karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Pandemi başından bu yana büyüyen arz darboğazları ve ona bağlı olarak emtia fiyatlarının 2011’den bu yana en yüksek düzeye gelmesinin, küresel ekonomik toparlanmaya ayak bağı olduğuna dikkat çeken Yelkenbiçer, “Pandemi ile duran çarklar tekrar dönmeye başlayınca arz, biriken talebe yetişemedi. Dünyada arz-talep dengesi sağlanamadı. İhracatçı ihraç edeceği ürünleri üretmek için hammadde bulmakta zorluk yaşarken, bütün zorluklara rağmen üretimini yaptığında da ürününü göndermek için konteyner bulamadı. Konteyner bulduğunda ise astronomik navlun fiyatlarıyla karşı karşıya kaldı” dedi.