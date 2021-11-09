En iyi çıkış yapan kolonya ödülü GOLONYA’dan

Müberra TAŞÇI



ÇORUM - Türkiye’nin yıldızlarını buluşturan BHT Moon Life Ödülleri Crowne plaza İstanbul Florya Hotel’de gerçekleştirildi. İş, sanat, spor, siyaset, magazin ve cemiyet dünyasından çok sayıda ünlü ismi bir araya getiren ödül töreninde 4 kategoride çok sayıda ödül, sahiplerini buldu. Çorum’dan Türkiye ve dünyanın dört bir yanına ürünlerini gönderen GOLONYA, geleneksel Moonlife 2021 ödül töreninde, en iyi çıkış yapan kolonya markası ödülüne layık görüldü.

Ödül töreni ile ilgili konuşan GOLONYA Kozmetik A.Ş Genel Müdürü Ali İlker Tosun, “En iyi çıkış yapan kolonya markası ödülüne layık görülmek gurur ve onur verici bir duygu. Bu ödülü tek başıma değil tüm ekip arkadaşlarım adına aldım. Ödül törenini düzenleyen Moonlife Dergisine şükranlarımı sunuyorum. Kolonya sektöründe köklü firmalar var. GOLONYA olarak şu anda Türkiye’de kolonya üreten 10 büyük firma arasında ismimiz geçiyor. Üretimimiz her yıl artarak devam ediyor. 2000 metre kare üzerinde kurulu olan fabrikamızda 50 personel çalışmaktadır. Gerek üretim gerekse pazarlama konusunda personellerimizi eğitime tabi tutuyoruz. Ürünlerimizi ülkemizde tüm bölgelere gönderiyoruz. Aynı zamanda ürünlerimizi Almanya, Azerbaycan, Slovenya, KKTC, Bulgaristan, Romanya, Türk Cumhuriyetleri ve Gürcistan’a ihraç ediyoruz” dedi.

“Türkiye’de yeni bir kokunun öncülüğünü yapmış olduk”

Güzel ve yararlı bitkileri fermente ederek Türkiye’de yeni bir kokunun öncüsü olduklarını ifade eden Tosun, “Piyasada bulunan firmalar klasik limon kolonyası üretiyor. Biz ise “Yeni Nesil Kolonya” sloganı olarak GOLONYA’yı piyasaya sürdüğümüzde Türkiye’de yeni bir kokunun öncülüğünü yapmış olduk. Doğanın yarattığı güzel ve yararlı bitkileri fermente ederek ürünler elde ettik. Şu anda kendi lisansımızla, Ekşi Mandalina Kokusu (Mandarin), Ege İnciri Kokusu (Fig), Taze Çiçek Kokusu (Fresh Blossom), Kuru Kahve Kokusu (Turkish Coffee), Tuzsuz Deniz Kokusu (Aqua), Baharat Kokusu (Spice), Karışım Kokusu (Remix) ve Misket Limon Kokusu (Lemon) adlı 8 çeşit “GOLONYA“ üretmekteyiz. Ürünlerimizin kokusu uzun süre kalıyor ve kolay kolay gitmiyor. Standart limon kolonyalarının haricinde bizim ürünlerimize olan talep gittikçe artıyor. Her yerde GOLONYA markamızın adını ve sevildiğini duymak bizim için büyük bir gurur” diye konuştu.