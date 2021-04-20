En Meyve, topraksız çilek serasını büyüterek ihracatı hedefliyor

Nihat DELİBAŞI

MUĞLA - Topraksız çilek üretme hedefini Muğla’nın Milas ilçesinde kurduğu serada gerçeğe dönüştüren En Meyve Yönetim Kurulu Başkanı Şeyma Serinkaya, Türkiye’nin en büyük topraksız çilek üretim serasını hayata geçirmek için harekete geçti. Serinkaya, önümüzdeki 3 yıl içinde 45 dekarlık alanda üretim yaparak bölgenin ihtiyacını karşılayarak, ihracata da başlayacak.

Üniversite eğitiminin ardından finans sektöründe çalışmaya başlayan Şeyma Serinkaya, girişimcilik hikayesinde annesi Zeynep Ayvaz ile ablası Serap Al Nakeeb ve eşinin desteğinin aldığının altını çizerek, “Kendi işimin olması en büyük hayalimdi. Yaklaşık 1.5 yıl araştırma yaptım. Antalya’da konuşlanmış firma ve üreticilerle, sera kuran firmalarla görüştüm. Çilek üzerine bütün projeksiyonumu ve fizibilitemi hazırladım. Zaten çilek katma değeri çok yüksek bir ürün. Yaptığımız fizibiliteler sonucu yatırıma karar verdik” dedi.

“Antalya seraya doydu" Milas’ta yatırım yaptık”



Antalya yöresinin bu alanda yatırıma doyduğu tespiti ile Milas’ta karar kıldıklarını anlatan Serinkaya, “Antalya’nın bu tarz yatırıma doydu, bu bölgede ise hiç yok. Aydın bölgesinde ciddi anlamda toprakta üretim var. Bodrum’a, havalimanına yakın olması burayı rantabl kıldı. 5 dekar alanda 3 katlı sistemle seramızı kurduk. Konvansiyonel tarıma göre 22 dönümlük bir alanı kapsıyor. Yıllık 70 ton üretim kapasitemiz var” diye konuştu.

Yatırımın finansmanında kadın girişimcilere tanınan desteklerden yararlandıklarını anlatan Serinkaya, kızları Ece ve Nil’in isimlerinin baş harfl erinden esinlenerek ‘Meyvenin en tatlı hali’ sloganı ile öncelikle ihracata odaklandıklarını, ancak, teknik nedenlerle dikimin Aralık ayı sonuna sarkmasıyla ilk hasadı mart ayında gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti, “Bodrum’da birkaç spesifik pastaneye numune götürdüğümde anında geri dönüş oldu. Direkt talep ettiler. Ürünün pazarlama sıkıntısı olmadı. Bir de sağlık açısından dışarıdan içeriye herhangi bir zararlının girmesi zor. Kimyasal kullanımı yok denecek kadar az. Topraktan izole bir ortam olduğu için yabani ot yok ve yabani ot ilacı kullanılmıyor. Dolayısıyla sağlıklı bir gıda oluyor.”

“Hedefimiz topraksız çilek üretiminde en büyük olmak”



Serinkaya, yatırıma karar verdiklerinde henüz pandeminin olmadığını hatırlatarak, “Çilek dışında bir ürün üretmek istemiyorum. Yaban mersini olabilir ama çileğin dışına çok çıkmak istemiyoruz. Şu an bu alanda en büyük sera 25 dekar ile Antalya’da. Hedefim, Türkiye’de topraksız çilek tarımında en büyük üretici olmak. Bunu da kısa sürede gerçekleştirmek istiyoruz. Dolayısıyla bulunduğumuz noktada arazi sahipleriyle devam ediyor. Seramızın yanındaki ve karşısındaki arazileri de sisteme katmak istiyoruz. 3 yıl içinde sera büyüklüğümüz 45- 50 dekarı bulacak” dedi.

"İyi araştırma yapılmalı"



Girişimci adaylarına ‘iyi araştırma yapın’ çağrısında bulunan Şeyma Serinkaya, “Bir bitkiden yıl içerisinde 650- 700 gram hasat beklentimiz var. Bazen bu bitkinin ne kadar verim vereceğini bilmeden 1.5- 2 kg verim alırsınız söylemi oluyor. Yatırımcı, girişimci bu rakamlar üzerinden fizibilite yaptığında yatırımın 1-2 yıl içinde geri döneceğini hesaplıyor. Öyle bir şey yok. İyi araştırıp, analiz etsinler” diye konuştu.