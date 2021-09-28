Enduro Yarışları,  Konya’da ikinci kez düzenlendi 

Hektar Yapı Mühendisliği’nin sponsor olduğu ve 177 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Endurofest, tüm Türkiye’den gelen izleyici kitlesi tarafından yoğun bir ilgi ile karşılandı.

İki gün süren Hektar Yapı Mühendisliği Enduro Festivali’nde Enduro yarışlarının yanı sıra motosiklet gösterileri, kamp ateşi, konserler, yamaç paraşütü, microlight, off road, drone show gibi ücretsiz etkinlikler de yapıldı.

Festivalin motosiklet kullanıcıları için özgür bir alan oluşturduğunu belirten Konya Enduro ve Motor Sporları Kulübü Derneği Başkanı Adem Yıldız, bu yıl çocuk sporcuların da kendileri için özel güvenlik sistemleri ile oluşturulan parkurları kullandıklarını, organizasyonun herkes için olduğunu söyledi. Yıldız, yarışlar ile Konya’da spor yapmayı, sporu sevdirmeyi ve spor bilinci oluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Hektar Yapı Mühendisliği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Aytemir, gelecek yıllarda bu festivali daha büyük bir organizasyon haline getirmeyi istediklerinden bahsederek daha fazla yabancı katılımcının ve izleyici kitlesinin programlarda yer almasını temenni etti. Aytemir, “Bu organizasyonlar Konya’yı ilerleyen zamanlarda başlıca spor ve daha birçok alanda tercih edilir konuma getirecek” dedi.

Ailelerin de içinde bulunduğu pek çok izleyici, bu etkinliklerin Konya’da daha fazla gerçekleştirilmesinin toplumsal hayata olumlu katkılar sağlayacağını, etkinliklerin hafta sonlarını daha keyifli hale getirdiğini, burada bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.